В каких областях самая сложная ситуация со светом – рассказал эксперт
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На Левобережье ситуация в целом хуже, чем на Правобережье
На начало сентября самая сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве, Одессе и в Харькове. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Соответствующее заявление сделал в интервью изданию "Униан". Заметил, что на Левобережье ситуация в целом хуже, чем на Правобережье. На это есть несколько объективных причин, однако какие именно он не стал уточнять.
Также по словам Харченко, по состоянию на сегодняшний день в украинской энергетике есть незаурядная "ахиллесова пята". Речь идет об открытых распределительных устройствах, а именно высоковольтных подстанциях, отвечающих за выдачу электроэнергии на территории атомных станций.
"Энергоатом" и Минэнерго, к сожалению, совсем ничего не сделали для их защиты… Сейчас можно наблюдать на московитских телеканалах обсуждение того, что нужно наносить туда удар, потому что они не защищены и это наиболее эффективный вариант, каким образом можно украинскую систему фактически отключить", – заметил Харченко.
По его словам, определенные защитные сооружения построили и "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго", но не "Энергоатом".
"Это сейчас самая большая опасность для украинской энергосистемы с точки зрения поставки электричества потребителям", — подчеркнул Харченко.
Что касается прогнозов на зиму, то, по мнению эксперта, из-за нехватки генерации и недостатка генерационных мощностей украинцы будут иметь 8-10 часов ограничений в сутки. Но нужно учитывать, что такой прогноз будет действителен при относительно теплой зиме, а также, если Россия не осуществит дополнительных массированных атак.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ДТЭК ответили, почему отключают свет вечером, а не ночью.