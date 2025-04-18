В "Укрпочте" с юмором попытались объяснить идею продажи колбасы в отделениях

В последнее время "Укрпочта" находится в центре внимания

"Укрпочта" снова оказалась в центре пристального внимания — на этот раз из-за сочетания юмора, бытовой изобретательности и новых коммерческих планов. После резонанса вокруг куриных ножек для защиты от собак и анонса продажи колбасы в отделениях компания решила объяснить свою позицию.

Игорь Смелянский опубликовал видео на своем канале, в котором с иронией прокомментировал ситуацию: "Мы прошли большой путь реформ — от куриных ножек до куриной колбасы". Глава "Укрпочты" подчеркнул, что способность шутить по своим недостаткам — черта уверенных людей и институтов.

Ранее стало известно, что компания действительно закупала куриные ножки для своих почтальонов. По словам Смелянского, это было простое, но действенное средство безопасности — в случае нападения собаки работник мог отвлечь животное едой. Эту инициативу он озвучил в интервью HackYourMom.

Через несколько дней компания вызвала новую волну обсуждений – "Укрпочта" подписала соглашение с МХП Юрия Косюка о реализации колбасной продукции в своей торговой сети. Планы продаж колбас в почтовых отделениях возмутили часть украинцев, которые упомянули "куриные ножки" как предварительную инициативу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Укрпочта" расширяет географию аукционов неполученных посылок, добавив к проекту еще шесть городов: Львов, Тернополь, Днепр, Николаев, Запорожье и Хмельницкий. В компании подчеркнули, что согласно действующему законодательству, отправления, более полугода сохраняющиеся без запросов от отправителя или получателя, имеют право быть реализованы через публичные торги.