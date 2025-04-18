Американцы снова попали в мемы из-за "переобувания" в отношении Украины

На идею украинцев вдохновило громкое заявление Марка Рубио

Громкое заявление госсекретаря США Марко Рубио, сделанное 18 апреля в парижском аэропорту Ле Бурже, повлекло за собой волну возмущения среди украинцев. Сейчас набирают популярность мемы в адрес "переобувшегося" американского правительства, изменив позицию относительно войны в Украине.

Курьезное фото было опубликовано в соцсетях. Автор пытался высмеять ситуацию, когда смелое и уверенное заявление резко меняется на осторожную или противоречивую позицию.

В таких сообщениях часто используют образ клоуна в качестве символа того, насколько абсурдно выглядит такое изменение риторики. Мем намекает: сначала были громкие обещания, а потом новые оправдания и смещение фокуса.

Что было раньше

18 апреля после дипломатических встреч в Париже госсекретарь США Марко Рубио сказал, что "в ближайшие дни американское правительство должно определить, возможен ли мир или нет".

"Соединенные Штаты имеют другие приоритеты", — добавил политик.

Это заявление стало резким противоречием к словам, которые представители Вашингтона озвучивали накануне. Во время встречи с европейскими лидерами в Париже американские чиновники демонстрировали намерение добиться полного прекращения боевых действий в Украине в кратчайшие сроки — ориентировочно несколько недель. Все стороны тогда согласились с приоритетностью цели, озвученной президентом США Дональдом Трампом, как можно быстрее завершить войну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что санкции, введенные Владимиром Зеленским против ряда российских деятелей культуры, среди которых оказался и дрессировщик Юрий Куклачев, вызвали волну возмущения в российском инфопространстве. В ответ россияне начали массово создавать бестолковые мемы.