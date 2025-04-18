В ВСУ будут проверять, где "халтурят": для новобранцев введут анонимный опрос после учебы

На все случаи в ВСУ не будут реагировать

В Украине стартовал пилотный проект обязательной обратной связи от новобранцев после прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Каждый военнослужащий после завершения курса должен пройти анонимный опрос, который позволит оценить качество обучения, условия быта, мотивационное состояние и отношение инструкторов.

Об этом "Телеграф" узнал от заместителя Главнокомандующего ВСУ, полковника Олега Апостола.

Известно, что система работает уже две недели, пока в тестовом режиме. Еще ориентировочно две недели — и начнется полноценный запуск во всех центрах, где проходят БЗВП.

Опрос будет проходить через специальный цифровой интерфейс и будет обязательным этапом после окончания подготовки. Вопросы будут охватывать все ключевые аспекты службы. Примерно это будет выглядеть так:

- что было хорошо;

- что было плохо;

- как оцениваешь физическую нагрузку;

- какие были бытовые условия;

- как относились инструкторы;

- улучшилась ли мотивация после курса;

- оценка тактической подготовки и другие блоки.

На уточняющий вопрос журналистки "Телеграфа", изменится ли что-то для новобранца, который в каждом пункте поставит худшие оценки, Апостол ответил, что ВСУ не будут реагировать на единичные случаи. Но если не менее 10 человек после курса укажут, что физическое состояние ухудшилось, навыки не усвоены или были проблемы с отношением — тогда будут анализировать ситуацию, и программа или подразделение попадают в зону внимания.

Как уточнил представитель Генштаба и легендарный танкист Евгений "Адам" Межевикин, в случае негативной оценки будет создаваться специальная комиссия, которая будет проверять качество проведения подготовки.

Напомним, параллельно с этим в армейском приложении "Армия+" уже функционирует система регулярных анонимных опросов для военнослужащих. За последний год проведено 11 масштабных опросов, которые собрали более 200 тысяч ответов. Опросы касались цифровых боевых систем, психологической поддержки, обеспечения оружием и медициной.

Ранее "Телеграф" писал, что в каждом регионе Украины появятся центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабмин принял постановление, утверждающее порядок создания и функционирования этих центров.