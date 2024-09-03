Вы хорошо их знаете: пять самых популярных женских имен в Украине

Узнайте, какие имена чаще всего можно услышать в нашей стране

Каждое имя имеет определенную энергетику. Например, украинские имя отличаются мощной силой и одновременно благозвучием. Интересно, что в нашей стране уже сложилась определенная тенденция по выбору имен для девочек.

Имя играет большую роль для человека, потому что потом его так будут называть всю жизнь. "Телеграф" собрал пять универсальных женских имен, которые подойдут каждой. Так что можете смело называть так своего ребенка.

Анастасия – очень популярное имя в Украине. Это женский вариант мужского имени Анастасий или Анастас. Имя образовалось из древнегреческого языка. На украинский переводится как "воскресение" или "возвращение к жизни".

Соломия – не менее популярное имя среди украинцев. Оно впервые появилось в языке древних евреев от слова "шалом", что означает "мир". Так что "Соломия" трактуют обычно как "мирная", "спокойная".

Виктория – образовалось из латинского языка. Говорят, что именно так называлась римская богиня победы. Не случайно это женское имя трактуют как "победительница".

Мария тоже довольно часто можно услышать в нашей стране. Имеет древнееврейское происхождение от имени Мириам, которое впервые увидели в Ветхом Завете. "Мария" имеет значение "печальная", "отвергнутая". Его можно услышать в разных христианских странах.

Анна — лаконичное благозвучное имя. Образовалось из иврита, а именно из еврейского женского имени Ханна. В переводе на украинский — "благотворительная", "ласковая", "милосердная". "Анна" распространилась именно из Библии, ведь так называлась мать Девы Марии.

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных мужских именах по состоянию на 2024 год. Узнайте, какое имя следует выбрать для сына в этом году.