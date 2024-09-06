Такие фамилии носят коренные украинцы: проверьте, есть ли в списке ваша

Фамилии могут много рассказать о предках

Некоторые украинские фамилии имеют иностранное происхождение, а другие указывают на то, что их носитель — коренной украинец. Речь прежде всего о тех родовых именах, которые имеют окончание -енко, но не только.

Профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк пояснил, что окончание фамилий -ко (Бондаренко, Коваленко, Тищенко), произошло от древнего слова "ребенок". Мнение, что именно таких фамилий в Украине больше всего — ошибочна.

"В целом по Украине такие фамилии не превышают 15%. Однако, если брать все украинские фамилии в целом, то фамилии на -енко действительно имеют самый высокий удельный вес", — пояснил он.

Также много украинских фамилий оканчиваются на -ук (Дмитрук, Кравчук, Марчук). Их Около 30% их обладателей проживают в Житомирской, Волынской и Ровенской областях.

Также среди украинцев распространены фамилии с окончаниями -ский, -цкий, -зький (Нежинский, Уманский, Шпольский, Миргородский). Многие считают такие фамилии "польскими", но это не так, подчеркнул профессор. Они присущи многим славянским народам и уходят корнями в место происхождения первого носителя.

Кроме того, исконно украинскими фамилиями являются также существительные. Например — Дуб, Колода, Осика, Куница, Стриха. Больше всего людей с такими фамилиями живет на Закарпатье и Полтавщине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие колоритные фамилии встречаются только в Украине. Большинство из них указывают на козацкое происхождение.