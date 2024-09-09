"Была уверена, что мир моды будет принадлежать ей": раненый на фронте экс-министр похвастался красавицей-женой (фото)

Политик нежно обратился к любимой в ее праздник

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян защищает Украину от врага. Недавно политик получил ранения на фронте и даже обращался к президенту Зеленскому. Теперь он поделился личным в сети.

На своей странице в фейсбуке Омелян трогательно поздравил жену, Светлану Бевзу с днем рождения. Владимир отметил упорство и целеустремленность своей избранницы. Ведь она является обладательницей популярного украинского бренда одежды.

"9 сентября родилась эта девочка. Тогда, маленькой, она еще не знала, что ее ждет. Но была твердо уверена, что мир моды будет принадлежать ей, ее мужа будут называть Владимир, он будет высоким, а дети – прекрасными. Моя любимая Svitlana Bevza, поздравляю Тебя с Днем Рождения", — написал бывший министр.

Фото: Фейсбук Владимира Омеляна

В то же время муж поблагодарил жену за то, что всегда была рядом и поддерживала в сложные моменты.

"Спасибо, что вместе, несмотря на все испытания. Мы с Марком и Анной, всей большой семьей, гордимся и любим Тебя", — добавил Владимир.

Фото: Фейсбук Владимира Омеляна

Известно, что Владимир Омелян родом из Львова. Учился в университете имени Франка по специальности "Финансы, международные отношения", а впоследствии — во Львовской политехнике, получив экономическую профессию.

Являлся министром инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах. В 2022 году Емельян пошел добровольцем в Вооруженные Силы Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, как Владимир Омелян поехал в отпуск на Крит. В сети возникло громкое обсуждение поступка экс-министра.