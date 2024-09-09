"Була впевнена, що світ моди належатиме їй": поранений на фронті ексміністр похвалився красунею-дружиною (фото)

Політик ніжно звернувся до коханої у її свято

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян нині захищає Україну від ворога. Нещодавно політик отримав поранення на фронті та навіть звертався до президента Зеленського. А тепер він поділився особистим у мережі.

На своїй сторінці у фейсбуці Омелян зворушливо привітав дружину, Світлану Бевзу з днем народження. Володимир відзначив наполегливість та цілеспрямованість своєї коханої. Адже вона є власницею популярного українського бренду одягу.

"9 вересня народилася ця дівчинка. Тоді, маленькою, вона ще не знала, що її чекає. Але була твердо впевнена, що світ моди належатиме їй, її чоловіка зватимуть Володимир, він буде високим, а діти — чудовими. Моя кохана Svitlana Bevza, вітаю Тебе з Днем Народження", — написав колишній міністр.

Фото: Фейсбук Володимира Омеляна

Водночас чоловік висловив вдячність дружині за те, що завжди була поруч і підтримувала у складні моменти.

"Дякую, що разом, попри всі випробовування. Ми з Марком і Анною, усією великою родиною, пишаємося і любимо Тебе", — додав Володимир.

Фото: Фейсбук Володимира Омеляна

Відомо, що Володимир Омелян родом зі Львова. Навчався в університеті імені Франка за спеціальністю "Фінанси, міжнародні відносини", а згодом — у Львівській політехніці, здобувши економічний фах.

Був міністром інфраструктури України у 2016-2019 роках. У 2022 році Омелян пішов добровольцем у Збройні Сили України.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Володимир Омелян поїхав у відпустку на Кріт. У мережі виникло гучне обговорення вчинку ексміністра.