С лицом жены, Кремлем и не только: коллекцию часов Медведчука пустили с молотка, оценили в 10 млн (фото)

Отдельные лоты поражают

Часы одиозного экс-депутата Виктора Медведчука, недавно написавшего письмо Трампу, выставили на онлайн-аукцион. Коллекцию оценили в 10,6 млн. грн.

Об этом стало известно из сообщений на площадке "Prozorro.Продажи". Лоты выставили в четверг, 22 августа.

Как сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума, коллекция состоит из 20 лотов.

"АРМА реализует часы госпредателя, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн", — написала Дума.

Среди самых дорогих лотов:

Часы "Breguet 4416К"

Их оценили более чем в 1,8 млн грн.

Наручные часы выполнены в корпусе из металла желтого цвета, круглой формы и ремешком коричневого цвета.

Часы "Breguet 4416К"

Часы "Patek Philippe"

Их оценили более чем в 1,2 млн грн. Часы из металла серого цвета. Имеются следы носки (легкие царапины на браслете).

Часы "Patek Philippe"

Часы "Dolce & Gabbana"

Их оценили почти в 1 млн. грн. Часы в корпусе круглой формы из желтого металла и ремешком черного цвета. Имеются следы ношения (потертости ремня и легкие царапины на корпусе).

Часы "Dolce & Gabbana"

Самый дешевый лот – наручные часы стоимостью 2,5 тыс. грн. Это часы из металла желтого цвета с надписью на циферблате "Госрезерв Украины". Состояние "как новые", отсутствует коробка и паспорт.

Были в коллекции Медведчука и знаменитые часы "Москва Кремль". Их оценили в 17,5 тыс. грн.

Но наибольшее внимание привлекают наручные часы "Parmigiani Fleurier", оцененные в 300 тыс. грн. На их циферблате изображена жена Медведчука Оксана Марченко. Часы в корпусе из желтого металла, круглой формы с ремешком черного цвета. Примечательно, что и здесь имеются следы ношения (потертости ремня и легкие царапины на корпусе). Это вам не фото супруги на заставке телефона.

Часы с изображением Марченко

Как отмечают в "АРМА", участие в аукционах может принять каждый желающий (кроме лиц, связанных с Россией).

"После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки Военных облигаций. Аукционы продлятся 14 дней", — написала Елена Дума.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинский олигарх и экс-депутат Ринат Ахметов решил продать все свои самолеты. Стоимость трех бортов оценивается в 180 млн долларов. Речь о двух Falcon 7x и частном Airbus.