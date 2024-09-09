Сотни спасателей тушат уже вторые сутки: в Чернобыльский зоне вспыхнул новый пожар ( фото, видео)

С огнем борются 103 единицы техники

В Чернобыльской зоне на Киевщине вспыхнул новый пожар. Возгорание произошло на открытой территории.

Тушат его уже вторые сутки четыре сотни спасателей. Об этом сообщила спикер областного управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде".

"Да, это новый очаг возгорания в Чернобыльской зоне. Несколько дней назад там уже был пожар. Тот очаг потушили. Это уже новый очаг в другом месте. Ликвидация продолжается вторые сутки", – пояснила Рубан.

В свою очередь в ГСЧС рассказали, что с огнем в зоне отчуждения борются 103 единицы техники. Привлечены еще 17 единиц техники от лесного хозяйства. На месте работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.

Сложность заключается в том, что из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне начался 3 сентября. Тогда сообщалось, что загорелась лесная подстилка. Огонь распространился на площадь около 20 гектаров.

К вечеру 7 сентября стало известно, что огнем пройдено более 2600 гектаров территории. Радиационный фон якобы в норме.

Ранее "Телеграф" сообщал о пожарах на торфяниках в северных районах Черниговской области и лесным пожаром в Чернобыльской зоне.