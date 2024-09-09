Сотні рятувальників гасять вже другу добу: у Чорнобильській зоні спалахнула нова пожежа ( фото, відео)

З вогнем борються 103 одиниці техніки

У Чорнобильській зоні на Київщині спалахнула нова пожежа. Займання сталося на відкритій території.

Гасять її вже другу добу чотири сотні рятувальників. Про це повідомила речниця обласного управління ДСНС Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді".

"Так, це нове вогнище загоряння в Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там вже була пожежа. Те вогнище загасили. Це вже нове вогнище в іншому місці. Ліквідація триває другу добу", — пояснила Рубан.

У свою чергу у ДСНС розповіли, що з вогнем у зоні відчуження борються 103 одиниці техніки. Залучено ще 17 одиниць техніки від лісового господарства. На місці працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.

Складність полягає в тому, що через сильний вітер вогонь швидко поширюється на нові ділянки.

Нагадаємо, що пожежа у Чорнобильській зоні розпочалася 3 вересня. Тоді повідомлялося, що спалахнула лісова підстилка. Вогонь поширився на площу близько 20 га.

У вечорі 7 вересня стало відомо, що вогнем пройдено понад 2600 га території. Радіаційний фон нібито в нормі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про пожежі на торфовищах у північних районах Чернігівської області та лісову пожежу в Чорнобильській зоні.