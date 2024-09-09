Французский миллиардер купил lifecell и "Датагруп-Volia": как это повлияет на абонентов

Соглашение, которое изменит рынок

Французский миллиардер Ксавье Ньель становится новым игроком на украинском телеком-рынке. Его компания NJJ Holding купила сразу двух крупных операторов – мобильного оператора lifecell и интернет-провайдера "Датагруп-Volia". Это соглашение уже получило неофициальное название "соглашение десятилетия" на украинском рынке.

По результатам сделки, Ньель теперь владеет 85% объединенной компании. Еще 10% принадлежит фонду Horizon Capital, а 5% — руководителю "Датагруп-Volia" Михаилу Шелемби, который возглавит новый холдинг. Об этом сообщается в пресс-релизе Horizon Capital.

Планы на будущее

Компании собираются объединиться, что может означать новые, выгодные предложения услуг для клиентов. Михаил Шелемба, новый руководитель объединенной компании говорит о планах объединить клиентские базы, оптимизировать затраты, улучшить бизнес-процессы и увеличить инвестиции в сеть. Все это должно сделать услуги компании более привлекательными и конкурентными.

Ожидается также значительное финансирование. ЕБРР и IFC готовы выделить $435 миллионов на развитие сетей и инфраструктуры. Это анонсировали на конференции Ukraine Recovery Conference в Берлине в июне 2024 года.

Сигнал для инвесторов

Ксавье Ньель считает, что это соглашение покажет другим инвесторам: сейчас самое время вкладывать деньги в Украину. Он уверен, что это принесет пользу клиентам, рынку и всей стране.

"Мы уверены, что наше историческое соглашение станет сигналом для других о том, что Украина предлагает привлекательные возможности, и время для инвестиций наступило", — сказал Ньель.

Стоимость сделки не разглашается. Однако новые владельцы считают, что это может стать началом новой эры в украинском телекоме, где пользователи получат лучшие услуги по более привлекательным ценам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о росте тарифов "Киевстар", Vodafone и lifecell. Это последствия введения 5% военного сбора.