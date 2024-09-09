Французький мільярдер купив lifecell та "Датагруп-Volia" : як це вплине на абонентів

Угода, яка змінить ринок

Французький мільярдер Ксав'є Ньєль стає новим гравцем на українському телеком-ринку. Його компанія NJJ Holding купила одразу двох великих операторів — мобільного оператора lifecell та інтернет-провайдера "Датагруп-Volia". Ця угода вже отримала неофіційну назву "угода десятиліття" на українському ринку.

За результатами угоди, Ньєль тепер володіє 85% об'єднаної компанії. Ще 10% належить фонду Horizon Capital, а 5% — керівнику "Датагруп-Volia" Михайлу Шелембі, який очолить новий холдинг. Про це повідомляється у пресрелізі Horizon Capital.

Плани на майбутнє

Компанії збираються об'єднатися, що може означати нові, більш вигідні пропозиції послуг для клієнтів. Михайло Шелемба, новий керівник об'єднаної компанії, говорить про плани об'єднати клієнтські бази, оптимізувати витрати, покращити бізнес-процеси та збільшити інвестиції в мережу. Все це має зробити послуги компанії більш привабливими та конкурентними.

Очікується також значне фінансування. ЄБРР та IFC готові надати $435 мільйонів на розвиток мереж та інфраструктури. Це анонсували на конференції Ukraine Recovery Conference у Берліні в червні 2024 року.

Сигнал для інвесторів

Ксав'є Ньєль вважає, що ця угода покаже іншим інвесторам: зараз саме час вкладати гроші в Україну. Він впевнений, що це принесе користь клієнтам, ринку та всій країні.

"Ми впевнені, що наша історична угода стане сигналом для інших про те, що Україна пропонує привабливі можливості, і час для інвестицій настав", — сказав Ньєль.

Вартість угоди не розголошується. Однак нові власники вважають, що це може стати початком нової ери в українському телекомі, де користувачі отримають кращі послуги за привабливішими цінами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про зростання тарифів "Київстар", Vodafone та lifecell. Це наслідки запровадження 5% військового збору.