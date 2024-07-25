Французская компания купит lifecell с разрешения АМКУ: в сети объяснили, почему это сделка десятилетия

Сделка еще не завершена

В четверг, 25 июля, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку на покупку французской компанией DVL Telecom украинского оператора связи lifecell. Таким образом было завершено рассмотрение дел о концентрациях по предоставлению разрешения компании DVL Telecom на получение контроля над ООО "Лайфселл", ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ. Объекты приобретения контроля связаны между собой отношениями контроля и образуют "Группу Лайфселл".

DVL Telecom является "дочкой" французской инвестиционной компании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю, пишет Forbes. DVL – это аббревиатура названий компаний Datagroup, Volia, lifecell, которые объединятся в одну компанию после завершения сделки.

Отмечается, что потенциально приобретение lifecell и "Датагруп-Воля" будет одним из самых больших слияний и поглощений в Украине за последнее десятилетие. Французский миллиардер Ньель готов заплатить за третьего по числу абонентов оператора 525 миллионов долларов.

Сумма сделки по приобретению "Датагруп-Volia" может составить $120 млн. CEO провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Воля" и руководитель будущей объединенной компании Михаил Шелемба в интервью Forbes называл эту оценку "скромной".

По итогам 2023 года доход lifecell вырос на 24,4% – до 11,7 млрд грн, прибыль достигла 2,5 млрд грн против 972,3 млн грн годом ранее. Число абонентов на конец 2023-го составило 11,7 млн.

Как отметил на своей странице в Facebook украинский предприниматель, основатель компании Ajax Systems Александр Конотопский, продажа lifecell является сделкой десятилетия. По его словам, более 500 миллионов долларов за актив в Украине и дополнительные инвестиции в капитальные вложения в сумме составят 1,5 млрд евро инвестиций за 5 лет.

"Важно что, инвестиции в капекс (капитальные вложения. – Ред.) финансирует EBRD и IFC, которые согласовали кредит на 435 миллионов долларов. Это серьезные деньги от первоклассных инвесторов и банкиров. Считаю, что эта сделка – большое событие для Украины. Не помню, когда последний раз такие деньги вкладывали", — подчеркнул Конотопский.

По его мнению, эта сделка — сигнал для всего западного капитала, что в Украину можно инвестировать. Предприниматель подчеркнул, что бенефициары этой сделки не только покупатели и продавцы, бенефициары — весь украинский бизнес и государство.

"После того, как сделку закроют, ваши компании станут дороже. Большие деньги цивилизованного мира начнут еще внимательнее смотреть на возможности в Украине. Искренне хочу, чтобы таких сделок было много. Это успех для продавцов. Это успех для покупателей. Это новые рабочие места. Это новые налоги. Это новый капитал, заинтересованный в успехе Украины. Это хорошо для всех", — подытожил Конотопский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что подорожания тарифов операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell не миновать уже в этом году. Это будет способствовать введению военного сбора правительством в 5% для операторов.