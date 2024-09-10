Аномальное тепло не уйдет? Прогноз погоды в Украине на сентябрь

Небольшое похолодание снова сменится теплом, говорит синоптик Игорь Кибальчич

Первая декада сентября в Украине оказалась аномально тёплой с превышением средних температур климатической нормы на 3–6°С. На фоне тёплой погоды продолжала развиваться засуха, в особенности на востоке, севере и в центре страны. Умеренные дожди прошли только на крайнем юге Украины в результате влияния здесь черноморского циклона и его фронтов.

Вторая декада месяца также обещает быть необычно тёплой практически во всех областях нашей страны, за исключением западных регионов, об этом в комментарии сайту "Телеграф" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, за счёт стабильной атмосферной циркуляции с юго-востока к нам будет поступать тёплый воздух из центрально-азиатских районов и Прикаспийской низменности. В то же время большая часть западной и центральной Европы окажется во власти арктического холода, который доберётся постепенно и до западных областей Украины. Периодическое прохождение атмосферных фронтов будет обеспечивать дождями в основном западные регионы страны, а также местами южные и центральные области. Осадки будут сопровождаться грозами, местами также шквалистым усилением ветра. К сожалению, на востоке и севере страны близость к большому антициклону не даст формировать осадки, поэтому в указанных регионах сохранится сильная засуха, которая будет усиливаться. А локальные небольшие дожди не слишком улучшат ситуацию.

Что касается температуры воздуха, говорит Кибальчич, то в период с 11 по 15 сентября по ночам она будет колебаться в диапазоне +12…+18°С, в Приазовье и на побережье морей +17…+22°С; в дневное время +26…+32°С. Однако на западе страны уже с 14 сентября на фоне проливных дождей начнет ощутимо холодать. Днём 15 сентября в большинстве западных областей дневная температура составит не более +13…+18°С. Но похолодание продлится недолго, и уже с 16 сентября постепенно дневные показатели температуры вновь повысятся, достигнув +22…+27°С в период с 17 по 19 сентября. В целом до конца второй декады в большинстве областей днём воздух будет прогреваться до +23…+29°С, в ночное время — до +10…+16°С.

На карте хорошо заметно, как на северную и центральную Европу распространится холод из Гренландии (синие цвета), в это же время на востоке Европы будет преобладать аномально тёплая погода (красные и розовые цвета). Данные представлены за период с 9 по 16 сентября

В восточных и северных областях с 12 по 14 сентября погода будет ветреной, днем возможны порывы, 15 – 20 м/с. В западных и южных регионах время от времени стоит ждать туманов, в основном ночью и по утрам.