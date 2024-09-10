Стала бизнесвумен и купила дорогой автомобиль: что известно о жене экс-кварталовца "Юзика" (фото)
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Юрий Корявченков долгое время был известным актером "Квартала 95" под псевдонимом "Юзик". Впоследствии мужчина стал народным избранником. После этого в публичном пространстве начали писать и о его жене Татьяне. Кстати, раньше мы рассказывали об одиозном нардепе Гео Леросе и куда он исчез.
"Телеграф" расскажет больше о Татьяне Корявченковой, что о ней известно и чем она занимается.
Что известно о жене "Юзика" из "Квартала 95"
Татьяна Корявченкова имеет экономическое образование, полученное в Криворожском институте. С Юрием обручилась в 2004 году. Так, у них появилось трое детей – Андрей (17 лет), Маргарита (16 лет), Мариана (13 лет).
Корявченков на протяжении многих лет работал актером юмористической студии "Квартал 95", а также являлся ее административным директором. Все это время его жена актера находилась вне публичного пространства.
Некоторое время Татьяна работала директором ООО "Киностолица", которое основал Борис Шефир, сценарист, продюсер и автор "Квартала-95".
В 2019 году Юрий стал народным депутатом и замглавы фракции в парламенте "Слуги народа". Через несколько месяцев стало известно, что Корявченков назначил жену своей помощницей на общественных началах. Он ссылался на то, что Татьяна может помогать ему, имея экономическое образование.
В этом же году Татьяна открыла ФЛП, осуществляя "профессиональную, научную и техническую деятельность". За 2019 год она заработала более 1,5 миллиона гривен на предпринимательской деятельности.
А летом 2020 года женщина приобрела дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser, который стоил более 2 миллионов гривен.
Кроме этого, было задекларировано 40 тысяч долларов и 100 тысяч гривен наличными на Татьяну и 100 тысяч долларов — на Юрия.
Где сейчас жена "Юзика" из "Квартала 95"
Интересно, что в 2022 году семья Корявченкова уехала из Украины в Испанию. Из декларации, обнародованной в начале 2024 года, стало известно, что жена Татьяна с двумя дочерьми и сыном получила право пользования квартирой в Испании.
Семья нардепа перебралась в эту страну в начале полномасштабного вторжения россиян. Однако, где именно находится недвижимость и кто ее владелец, Юрий не указал, вероятно, по вопросам безопасности.
Кроме этого, в последней декларации Юрий зарегистрировал более 5 миллионов прибыли от предпринимательской деятельности супруги, почти 400 тысяч гривен зарплаты в должности депутата и квартиру, стоимостью более 3 миллионов гривен, зарегистрированную на жену.
А вот последние совместные фото супругов сделаны, вероятно, в 2019-2020 годах во время съезда партии "Слуга народа".
Ранее "Телеграф" писал о жене экс-командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Долгое время о женщине не было новостей.