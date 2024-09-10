Стала бизнесвумен и купила дорогой автомобиль: что известно о жене экс-кварталовца "Юзика" (фото)

Похоже, жена экс-кварталовца не живет в Украине

Юрий Корявченков долгое время был известным актером "Квартала 95" под псевдонимом "Юзик". Впоследствии мужчина стал народным избранником. После этого в публичном пространстве начали писать и о его жене Татьяне. Кстати, раньше мы рассказывали об одиозном нардепе Гео Леросе и куда он исчез.

"Телеграф" расскажет больше о Татьяне Корявченковой, что о ней известно и чем она занимается.

Что известно о жене "Юзика" из "Квартала 95"

Татьяна Корявченкова имеет экономическое образование, полученное в Криворожском институте. С Юрием обручилась в 2004 году. Так, у них появилось трое детей – Андрей (17 лет), Маргарита (16 лет), Мариана (13 лет).

Фото из сети

Фото из сети

Корявченков на протяжении многих лет работал актером юмористической студии "Квартал 95", а также являлся ее административным директором. Все это время его жена актера находилась вне публичного пространства.

Фото из сети

Некоторое время Татьяна работала директором ООО "Киностолица", которое основал Борис Шефир, сценарист, продюсер и автор "Квартала-95".

В 2019 году Юрий стал народным депутатом и замглавы фракции в парламенте "Слуги народа". Через несколько месяцев стало известно, что Корявченков назначил жену своей помощницей на общественных началах. Он ссылался на то, что Татьяна может помогать ему, имея экономическое образование.

В этом же году Татьяна открыла ФЛП, осуществляя "профессиональную, научную и техническую деятельность". За 2019 год она заработала более 1,5 миллиона гривен на предпринимательской деятельности.

А летом 2020 года женщина приобрела дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser, который стоил более 2 миллионов гривен.

Кроме этого, было задекларировано 40 тысяч долларов и 100 тысяч гривен наличными на Татьяну и 100 тысяч долларов — на Юрия.

Где сейчас жена "Юзика" из "Квартала 95"

Интересно, что в 2022 году семья Корявченкова уехала из Украины в Испанию. Из декларации, обнародованной в начале 2024 года, стало известно, что жена Татьяна с двумя дочерьми и сыном получила право пользования квартирой в Испании.

Семья нардепа перебралась в эту страну в начале полномасштабного вторжения россиян. Однако, где именно находится недвижимость и кто ее владелец, Юрий не указал, вероятно, по вопросам безопасности.

Кроме этого, в последней декларации Юрий зарегистрировал более 5 миллионов прибыли от предпринимательской деятельности супруги, почти 400 тысяч гривен зарплаты в должности депутата и квартиру, стоимостью более 3 миллионов гривен, зарегистрированную на жену.

А вот последние совместные фото супругов сделаны, вероятно, в 2019-2020 годах во время съезда партии "Слуга народа".

Фото из сети

Ранее "Телеграф" писал о жене экс-командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Долгое время о женщине не было новостей.