Кому из мужчин нужно пройти повторную ВВК в сентябре

Военнообязанные могут иметь статус "пригодный" или "непригодный"

Вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации изменяет критерии определения пригодности военнообязанных мужчин. В частности, отменили статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан во время военного положения.

Теперь существуют только два варианта оценки состояния здоровья: "пригодный" или "непригодный" к военной службе. В соответствии с изменениями, внесенными Министерством Обороны Украины в приказ №402, мужчины, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Комиссия пересмотрит их статус и может либо признать их "непригодными" и исключить из военного учета, либо изменить статус на "пригодный" , что позволит их мобилизовать.

Кого коснутся новые требования

Повторную ВВК в сентябре должны пройти лица с:

инвалидностью ІІ группы;

инвалидностью ІІІ группы.

После обновления данных эти военнообязанные получат электронное направление для прохождения медосмотра в своем электронном кабинете.

Согласно новому закону, все граждане, которые имели статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления изменений в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Напоминаем, что теперь ВВК не только определяет пригодность к службе, но и указывает, в какой именно воинской части военнообязанный может служить. Это означает, что даже лица с ограниченными физическими возможностями могут быть направлены в боевые подразделения, если это разрешает их состояние здоровья.

Согласно приказу №402, часть лиц, ранее имевших статус "ограниченно пригодный", могут быть признаны непригодными к военной службе и уволены по военному учету. В то же время некоторые заболевания, ранее не считавшиеся препятствием для службы, теперь могут стать причиной отказа в призыве.

Ранее "Телеграф" писал, до какого возраста мужчин могут мобилизовать. Согласно действующему законодательству, предельный возраст зависит от воинского звания. Запас военнообязанных делится на две категории.