Убийство чиновника в Запорожье: появилось видео с вероятным киллером

Украинцев призывают помочь найти преступника

В сети опубликовано видео с вероятным убийцей директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Максима Денщика. На чиновника утром 11 июня было совершено покушение, а впоследствии он скончался в больнице.

Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал "Безопасное Запорожье". Там также отметили, что полиция Запорожья разыскивает неустановленное лицо, подозреваемое в совершении умышленного убийства.

"Если вы узнали лицо или владеете какой-либо информацией, сообщите по номеру: +380 50 524 3139, +380 98 357 3313 или 102", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как мужчина в комбинезоне и шляпе бежит через двор. При этом на кадрах не видно его лица.

Напомним, утром 11 июня было совершено покушение на Денщика. По данным полиции, злоумышленник произвел из огнестрельного оружия четыре выстрела в пострадавшего у подъезда многоэтажки.

В Национальной полиции уточнили, что потерпевший скончался в больнице во время оказания медицинской помощи. Следователи открыли уголовное производство. Правовая квалификация — ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.