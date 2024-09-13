Могут ли мужчины до 25 лет уехать за границу: есть нюансы

Студенты дневной формы обучения освобождаются от призыва

Во время военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Однако некоторые категории украинцев, в частности студенты иностранных учреждений высшего образования, могут воспользоваться исключениями.

Согласно действующему законодательству о мобилизации отдельные соискатели высшего образования могут получить отсрочку от мобилизации, но это не всегда является основанием для пересечения государственной границы. Об этом сообщила адвокат Елена Воронкова из Адвокатского бюро "Ивана Хомича" в комментарии для "РБК-Украина".

По ее словам, украинские мужчины до 25 лет могут выехать за пределы страны, если они студенты иностранных учреждений высшего образования . Однако для этого нужно удовлетворять определенным условиям.

Кто может уезжать

Студенты иностранных вузов имеют право на выезд, если они:

в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежат призыву военную службу во время мобилизации;

являются студентами высших учебных заведений, получать степень бакалавра или магистра (для определенного перечня специальностей) и быть участником академической мобильности на один семестр.

Как подтвердить право на выезд

Для того чтобы уехать за границу, молодые мужчины должны иметь актуальные документы, подтверждающие их статус студента иностранного учебного заведения, а также обновить свои данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По словам Воронковой, это можно сделать и через электронные приложения, которые предоставляют доступ к соответствующим реестрам.

"При наличии всех этих условий, актуальных документов и обновления данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или через приложения человек может приехать в страну, а затем вернуться на обучение за границу", — отмечает Воронкова.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторых поступающих этой осенью могут мобилизовать. Какие студенты не получат отсрочку.