А вы имеете право? Кто в Украине может оформить субсидию

Субсидия не покрывает на 100% расходы за коммунальные услуги, есть обязательный платеж

Один из методов поддержки населения в Украине – субсидия. Жилищная субсидия в Украине назначается лицам, у которых есть ограниченные доходы и не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Платеж рассчитывают для каждого домохозяйства в зависимости от состояния. Получить такую помощь могут граждане Украины и иностранцы, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в многоквартирных или частных домах.

К основным категориям лиц, которые могут получить субсидию, относятся:

зарегистрированные в жилье лица,

арендаторы, имеющие договор найма,

ВПЛ, которые фактически проживают в жилом месте, но не имеют договора аренды,

несовершеннолетние по заявлению попечителя,

индивидуальные застройщики при условии начисления коммунальных услуг.

При назначении субсидии учитываются доходы всех членов домохозяйства, зарегистрированных или фактически проживающих в жилье. Люди, которые длительно (более 60 дней) находятся за границей, то их доходы не влияют на выплату, они также не учитываются при вычислении нормативов потребления коммунальных услуг. Для получения субсидии необходимо подать документы в органы Пенсионного фонда или через онлайн-сервисы, такие как портал "Дия" или портал ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если вы уже подали на получение субсидии, результат можно узнать за 10-14 дней. Посмотреть его можно и онлайн.