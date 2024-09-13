Працював таксистом і більше не носить "оселедець": як зараз виглядає Козак Гаврилюк і що про нього відомо

Поле депутатської каденції Михайло Гаврилюк повернувся до звичайного життя

Михайло Гаврилюк, більш відомий як Козак Гаврилюк, свого часу був народним депутатом. Він запам’ятався українцям своєю незвичайною зовнішністю з "оселедцем" та войовничим стилем в одязі. А після каденції народного депутата раптово став таксистом, чим здивував громадськість.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Михайло Гаврилюк та що про нього відомо під час війни.

Козак Гаврилюк – чим запам’ятався колишній нардеп

Українці пам’ятають Михайла Гаврилюка ще з часів майдану. Він став відомим у січні 2014 року як "голий козак Гаврилюк" після появи аматорського відео зі знущаннями над ним представників спецпідрозділу "Ягуар". Чоловіка роздягли на вулиці в 10-градусний мороз і оголеного катували і проводили з ним знущальну фотосесію. Відео знущань над Гаврилюком оприлюднив капітан міліції Антон Гусєв, який після розголосу залишив службу і втік до Польщі.

Незабаром Михайло Гаврилюк став новим обличчям, яке прийшло до влади після Революції Гідності, поряд із Володимиром Парасюком та Надією Савченко. Він був народним депутатом України VIII скликання від партії "Народний фронт".

Багато хто посміювався над новоспеченим нардепом, враховуючи його нетривіальний стиль та відсутність вищої освіти — на той час Михайло мав лише 9 класів школи, він навчався в інтернаті. Перед тим, як стати депутатом, Козак Гаврилюк воював в АТО і мав посвідчення учасника бойових дій. А вже ставши депутатом, він зайнявся своєю освітою — спочатку навчався у коледжі, а потім планував вступати до академії. Проте називати навчальні заклади журналістам не став.

У своїх інтерв’ю журналістам Михайло Гаврилюк подавав себе як людину з народу, яка справді хоче щось змінити. Він заявляв, що не брав хабарів, хоч і часто пропонували, а також завжди сам вирішував, за що голосувати у Раді, а за що ні.

Де зараз Михайло Гаврилюк і що про нього відомо

Після депутатської каденції Козак Гаврилюк двічі викликав суспільний резонанс та з’являвся у ЗМІ. Вперше це сталося ще до війни. Пасажирка таксі виклала інформацію про те, що її підвозив чоловік, дуже схожий на Михайла Гаврилюка. Як з’ясували ЗМІ у самого козака, він справді підробляв таксистом після завершення депутатської каденції. За словами Михайла, він просто повернувся до звичайного життя.

Вдруге ім’я Михайла Гаврилюка випливло у ЗМІ після спроби російської пропаганди "похоронити" його. У мережі поширилася інформація, що нібито Михайло загинув на війні. Однак цю інформацію швидко спростували — спочатку родичі та дружина козака, а згодом він сам.

Судячи з постів у Facebook, нині Михайло Гаврилюк активно займається волонтерством, зборами та допомагає військовим із купівлею необхідної техніки та амуніції. Відомо, що з початку російського вторгнення він був у Теробороні Ірпеня і навіть був пілотом дрона. Де служить і чи служить взагалі зараз Гаврилюк — невідомо.

На фото в соцмережі Козак Гаврилюк зображений вже без славнозвісного "оселедця", схоже він позбувся його ще за часів депутатства і більше не носив. На багатьох фото Михайло все також позує у вишиванках або у військовій формі. Відомо, що зараз йому 45 років, він одружений і має двох дітей – сина та дочку.

Михайло Гаврилюк з дружиною Яриною

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина екс-нардепа Парасюка, якого називали "обличчям Майдану". Таємний шлюб та народження сина.