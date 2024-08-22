Упростит ли учителям работу новое приложение: в украинских школах начали тестировать "Мрию"
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Цель "Мрия" разгрузить учителей от лишней бумажной работы
В современном мире технологии становятся неотделимой частью образования, и Украина не стоит в стороне от этого процесса. Поэтому Министерство образования и науки Украины совместно с Офисом Президента Украины начинают пилотирование приложения "Мрия" для учителей.
Это инициатива президента Владимира Зеленского, реализуемая Минцифрой и МОН. И теперь более 2 тысяч педагогов из 40 школ в 6 регионах Украины и Киеве проходят специальные тренинги, чтобы начать новый учебный год с инновационным цифровым инструментом.
Что такое "Мрия"?
"Мрия" — это приложение, целью которого – разгрузить учителей и дать им больше времени для обучения и развития детей. В нем учителя смогут:
- организовывать свой рабочий график, даже если преподают в нескольких учебных заведениях,
- получать доступ ко всем расписаниям и урокам в одном приложении,
- быстро и эффективно выполнять административные обязанности.
Тренинги для учителей
В ходе тренингов педагоги вместе с наставниками проверяют возможности применения: заполняют электронный журнал, составляют расписание и учебные планы. Они рассматривают разные ситуации, которые могут возникнуть в процессе обучения. "Учителя должны видеть в "Мріє" скорость, эффективность и собственное развитие", — отмечают организаторы.
Старт пилотирования
Уже со 2 сентября 40 пилотных школ смогут начать учебный год в приложении "Мрия". А до конца 2024 года, когда планируется завершить бета-тестирование, каждая желающая школа сможет подать заявку на подключение.
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