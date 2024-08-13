Алкоголизм и наркомания не помеха? Могут ли мобилизовать зависимых граждан

Военнообязанные с зависимостями могут не отправлять на передовую

Министерство обороны Украины обновило список заболеваний, согласно которым определяется пригодность или не пригодность к военной службе. Теперь в армию могут призвать людей, которые имеют зависимости.

Речь идет об алко- и наркозависимых, если у них есть легкие расстройства. Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, что не так с последними изменениями в законодательстве о мобилизации, пишет "Киев24".

Вероятно, людей с алкогольной или наркотической зависимостью не будут направлять на передовую, считает Павличенко. В армии их могут привлечь для выполнения задач в тыловых подразделениях. Речь идет об исполнении различных служебных обязанностей, не связанных непосредственно с боевыми действиями, например логистика или медицинское обеспечение.

Юрист предполагает, что изменения в законодательстве могут создать ситуации, когда лица с алкогольно-наркотическими зависимостями будут вовлечены в важные задачи, требующие большой ответственности и концентрации. Поэтому нововведение может привести к негативным последствиям для эффективности военной службы и общей безопасности.

Напоминаем, что военнообязанные украинцы могут не явиться в ТЦК и СП по болезни. В этом случае у них должны быть документы, подтверждающие болезнь, выданные учреждением здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности. Следует учесть, что документы из частных больниц не подойдут.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать в армию после уплаты штрафа. Неявка в ТЦК считается административным правонарушением.