Страшные наводнения и метели в центральной Европе: в "Укрзализныце" сообщили о проблемах с рейсами, что важно знать

Есть значительные убытки и человеческие жертвы

Центральную Европу накрыла мощная волна непогоды, вызвав масштабные наводнения, снегопады и оставив тысячи людей без электроснабжения. Стихия затронула сразу несколько стран, включая Польшу, Чехию, Румынию и Австрию.

Об этом сообщают местные жители, польские и чешские СМИ, местные власти. Фото и видео последствий непогоды распространяются по сети. Сильный ливень длился всю ночь.

Ситуация в Польше

В Польше ситуация приобрела критический характер. Утром 15 сентября зафиксирована первая смерть из-за наводнения в Клодском уезде. По предварительной информации, смерть наступила от утопления. Премьер-министр Дональд Туск сообщил об эвакуации 1600 человек из этого региона, где сложилась худшая паводковая ситуация из-за разлива реки Ниса.

Около 17 тысяч жителей Клодского уезда столкнулись с перебоями электроснабжения. Спасатели работают над доставкой генераторов и планируют развернуть сеть "Старлинков" из-за проблем с мобильной связью.

Наводнение в Чехии

В Чехии объявлен самый высокий уровень угрозы из-за наводнений. Опасность подтоплений угрожает нескольким регионам, в частности, Есеницкому и Опавскому. В 38 населенных пунктах введена самая высокая угроза наводнения. Ожидается, что дожди прекратятся только во вторник, 17 сентября.

Энергетическая компания E.ON объявила чрезвычайное положение в Южноморавском крае, крае Высочина, Злинском крае и части Оломоуцкого края. Сотни тысяч человек остались без электроэнергии. Компания предупредила, что из-за сложных погодных условий сроки возобновления поставок трудно предусмотреть.

В "Укрзалізниці" предупреждают о задержках и отмене рейсов

Заместитель директора пассажирской компании по связи и обслуживанию клиентов Александр Шевченко сообщил, что поезда из Праги в Чоп и обратно идут с задержкой. Они не упразднены. "Украинский стыковочный поезд 59/60 в Киев будет ждать пассажиров из Праги. Это касается рейсов с прибытием как сегодня, так и — предварительно — завтра", — пишет Шевченко.

Отменены поезда из Праги на Перемышль и обратно. Также не курсирует поезд 105/106 Грац — Вена — Перемышль. Этот участок затоплен, поэтому поезд движется только от конечной станции к зоне подтопления и обратно.

Также Шевченко рассказал, что делать украинцам, которым нужно эти поезда. В УЗ порекомендовали либо строить альтернативный маршрут в Польше, либо переждать непогоду.

"Мы со своей стороны готовы принять пассажиров в Перемышле на любой наш рейс в течение суток на любые свободные места без обмена билетов", — подытожил заместитель директора.

Какая ситуация в Румынии

Румыния также понесла значительные потери из-за стихии. Наводнение разрушило тысячи домов и унесло жизни по меньшей мере 4 человека. Пострадали 8 уездов, больше всего уезд Галат. Около 5000 домов повреждены, 25 000 обесточены. Спасатели работают над ликвидацией последствий.

Регион в Румынии, наиболее пострадавший от наводнения

В Австрии после рекордной жары внезапно выпал снег

В Австрии погодные условия резко ухудшились: после рекордной августовской жары страну накрыли снегопады. В некоторых регионах выпало до 20 см осадков в день. Заносы иногда достигают 30 сантиметров.

В Тироле взошла лавина, когда в горах находилась группа из 30 туристов. Один человек исчез, его поиски продолжаются.

Есть угроза для Словакии и Венгрии

В Словакии и Венгрии ожидается повышение уровня реки Дунай. Пик наводнения может достигнуть 8 метров и накрыть регионы уже на следующей неделе. Спасатели готовятся к возможным последствиям.

Ранее Телеграф также рассказывал, какой будет зима в Украине. Согласно анализу за последние 30 лет, январь становится все холоднее.