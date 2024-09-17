Субсидия не для всех: кому с небольшими доходами помощь "не светит"
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В каждом случае есть исключение
Для получения жилищной субсидии в Украине человек должен отвечать определенным требованиям. Есть причины, почему субсидию не назначают.
Среди таких причин есть и те, кто может помешать получить помощь и семьям с низкими доходами. Среди таких – наличие безработных совершеннолетних членов семьи. Также их доход может быть меньше минимальной зарплаты, за них не уплачен ЕСВ за три месяца с периода, который считается в совокупный доход.
Однако есть и исключение – военнослужащие, освобожденные от уплаты ЕСВ, лица, которым задолжал уплату ЕСВ работодатель.
Субсидия назначается:
- если человек учился
- если была зарегистрирована как безработная не менее месяца,
- получала пенсию
- получала помощь при рождении/усыновлении ребенка,
- получала пособие по уходу за людьми с инвалидностью
- получала помощь как человек с инвалидностью
- получала социальную помощь, как неработающее лицо, достигшее пенсионного возраста, но не имеющее права на пенсию
- оказывала социальные услуги,
- считалась пропавшей без вести,
- находилась в плену
- держалась под стражей
- находилась в сложных жизненных обстоятельствах, в частности по болезни
- если при безработице уплатили ЕСВ.
Жилищная субсидия также назначается, если человек, доходы которого исчисляются в сумму прибыли домохозяйства самостоятельно воспитывает детей в возрасте до шести лет или детей с инвалидностью.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие доходы не влияют на получение субсидии. К примеру, не учитывается единовременная помощь при рождении ребенка.