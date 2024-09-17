Укр

Субсидия не для всех: кому с небольшими доходами помощь "не светит"

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Субсидия позволяет экономить Новость обновлена 17 сентября 2024, 12:06
Субсидия позволяет экономить. Фото Pixabay

В каждом случае есть исключение

Для получения жилищной субсидии в Украине человек должен отвечать определенным требованиям. Есть причины, почему субсидию не назначают.

Среди таких причин есть и те, кто может помешать получить помощь и семьям с низкими доходами. Среди таких – наличие безработных совершеннолетних членов семьи. Также их доход может быть меньше минимальной зарплаты, за них не уплачен ЕСВ за три месяца с периода, который считается в совокупный доход.

Однако есть и исключение – военнослужащие, освобожденные от уплаты ЕСВ, лица, которым задолжал уплату ЕСВ работодатель.

Субсидия назначается:

  • если человек учился
  • если была зарегистрирована как безработная не менее месяца,
  • получала пенсию
  • получала помощь при рождении/усыновлении ребенка,
  • получала пособие по уходу за людьми с инвалидностью
  • получала помощь как человек с инвалидностью
  • получала социальную помощь, как неработающее лицо, достигшее пенсионного возраста, но не имеющее права на пенсию
  • оказывала социальные услуги,
  • считалась пропавшей без вести,
  • находилась в плену
  • держалась под стражей
  • находилась в сложных жизненных обстоятельствах, в частности по болезни
  • если при безработице уплатили ЕСВ.

Жилищная субсидия также назначается, если человек, доходы которого исчисляются в сумму прибыли домохозяйства самостоятельно воспитывает детей в возрасте до шести лет или детей с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие доходы не влияют на получение субсидии. К примеру, не учитывается единовременная помощь при рождении ребенка.

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