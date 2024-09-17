Субсидия не для всех: кому с небольшими доходами помощь "не светит"

В каждом случае есть исключение

Для получения жилищной субсидии в Украине человек должен отвечать определенным требованиям. Есть причины, почему субсидию не назначают.

Среди таких причин есть и те, кто может помешать получить помощь и семьям с низкими доходами. Среди таких – наличие безработных совершеннолетних членов семьи. Также их доход может быть меньше минимальной зарплаты, за них не уплачен ЕСВ за три месяца с периода, который считается в совокупный доход.

Однако есть и исключение – военнослужащие, освобожденные от уплаты ЕСВ, лица, которым задолжал уплату ЕСВ работодатель.

Субсидия назначается:

если человек учился

если была зарегистрирована как безработная не менее месяца,

получала пенсию

получала помощь при рождении/усыновлении ребенка,

получала пособие по уходу за людьми с инвалидностью

получала помощь как человек с инвалидностью

получала социальную помощь, как неработающее лицо, достигшее пенсионного возраста, но не имеющее права на пенсию

оказывала социальные услуги,

считалась пропавшей без вести,

находилась в плену

держалась под стражей

находилась в сложных жизненных обстоятельствах, в частности по болезни

если при безработице уплатили ЕСВ.

Жилищная субсидия также назначается, если человек, доходы которого исчисляются в сумму прибыли домохозяйства самостоятельно воспитывает детей в возрасте до шести лет или детей с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие доходы не влияют на получение субсидии. К примеру, не учитывается единовременная помощь при рождении ребенка.