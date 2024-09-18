Была личным врагом Януковича, а сейчас защищает Украину на войне: чем прославилась экс-нардеп Татьяна Черновол

Татьяна Черновол — не рядовая личность в украинской истории

Татьяна Черновол — известная в Украине журналистка, общественная активистка, участница Евромайдана и даже личный враг Януковича. Она была народным депутатом, входила в комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. А теперь она служит в ВСУ и обороняет Украину от российских захватчиков.

"Телеграф" решил вспомнить, чем прославилась Татьяна Черновол, чем она занималась до полномасштабной войны и где она служит теперь.

Татьяна Черновол. Фото: Getty Images

Татьяна Чорновол — чем она известна в Украине

Татьяна Черновол была известна украинцам еще до Евромайдана, она работала журналистом "Украинской правды", "Левого берега", "Обозревателя". Была общественным деятелем, а на волне новых лиц после Революции Достоинства стала народным депутатом от "Народного фронта" Яценюка.

Широкую известность и общественный резонанс Татьяна Черновол получила после жестокого покушения на жизнь сторонниками Януковича. Во время своей журналистской деятельности она делала много расследований о деятельности Януковича на посту президента Украины. А после того, как он сбежал, в его особняке нашли досье на Чорновол — она была его личным врагом и за ней охотились.

Татьяна Черновол. Фото: Getty Images

Татьяна Черновол после покушения. Фото: Getty Images

Во время своей каденции в Верховной Раде Татьяна Черновол была членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2015 году нардеп инициировала законопроект о спецконфискации в государственный бюджет активов Януковича в виде облигаций на сумму 1,5 млрд долларов, арестованных в банках Украины после Майдана. И только в 2017 году, благодаря, борьбе и законодательным проектам Черновол, эта спецконфискация была реализована.

Татьяна Черновол сейчас — офицер на службе в ВСУ

Мало кто знает, что в 2014 году Татьяна Черновол принимала участие в обороне Мариуполя. Она служила в составе батальона "Азов". А уже с начала полномасштабной войны экс-нардеп начала воевать на передовой в составе 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Известно, что Татьяна Черновол участвовала в боях около Чернигова, на Востоке Украины и принимала участие в разгроме 6-го танкового полка РФ в Броварском районе Киевской области.

По состоянию на начало 2023 было известно, что экс-нардеп командует расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1 отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Татьяна Черновол офицер ВСУ — она имеет воинское звание младшего лейтенанта.

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