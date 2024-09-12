Доедать все и носить старые вещи: какие привычки со времен СССР до сих пор портят жизнь украинцам

Многие не лишились их до сих пор

Жизнь во времена СССР оставила отпечаток на многих украинцах. В частности, это касается привычек, присущих жителям "совка".

Несмотря на то, что украинцы уже более 30 лет пытаются выстроить новое общество, некоторые до сих пор придерживаются этих привычек. Более того, это делают даже те, кто родился уже в независимой Украине.

"Телеграф" разобрался, какие привычки с советских времен до сих пор бытуют среди украинцев. И хоть таких было немало, стоит выделить 5 из них.

Привычка доедать все

В СССР детей с детства приучали все доедать до конца. Эта привычка спровоцирована постоянной нехваткой продуктов и желанием надолго утолить голод. Никто не задумывался о том, что принуждение доедать все может приводить к расстройствам пищевого поведения.

В те времена борщ могли есть в течение нескольких дней, пока тот не закончится. Случалось даже такое, что люди ели не очень свежие продукты, лишь бы их не выбрасывать.

Откладывать все лучшее на потом

Жители СССР преимущественно жили в ожидании худших времен, поэтому все лучше всего откладывали на потом. К примеру, новые сервизы десятилетиями стояли в сервантах на показ, а кофе или чай из них никто так и не пил, а вещи десятилетиями покрывались пылью.

Эта привычка относилась и к продуктам. Так, конфеты прятали для чаепития с гостями. А лучшую одежду носили только по большим праздникам. Мебель покрывала пледами, чтобы та дольше выглядела новой.

Привычка носить дома старые вещи

Кроме того, что жители СССР постоянно откладывали новую одежду на потом, у них еще была привычка дома носить старые вещи. Очень часто это было просто тряпье, которое стоило бы выбросить.

Типичный домашний гардероб состоял из растянутых треников и заношенного халата. Многие до сих пор придерживаются этой привычки.

Решать все "по блату"

Люди, имевшие "своих знакомых" в той или иной сфере, решали все вопросы "по блату". Если у украинцев был знакомый кладовщик, то они гарантированно получали дефицитный товар за отдельную благодарность.

Такой способ улаживать дела плавно перекочевал в независимую Украину. До сих пор некоторые даже за мелкую услугу несут шоколадку или кофе, чтобы "подкрепить" дружеские отношения.

А что скажут люди?

Советские люди были глубоко убеждены, что чужое мнение важнее собственного. Было принято переживать, что же подумают о нем коллектив, соседи, родственники.

Часто это приводило к тому, что люди ограничивали себя в словах или поступках, отказывались проявлять себя и жить свободно. До сих пор многие из нас боятся осуждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы были три популярных мифа о еде в СССР. Что интересно, они существуют до сих пор.