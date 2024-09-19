От местной швеи до министра здравоохранения: чем запомнилась Богатырева в правительстве Азарова
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Министры времен президента Януковича отмечались многочисленными коррупционными скандалами, что вызвало осуждение общества. Например, таким был экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник. Впрочем, кроме него, отличилась и Раиса Богатырева, которая работала министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова.
Богатырева во время своей деятельности занимала различные высокие должности. А вот когда стала министром здравоохранения, делала махинации с медицинскими препаратами. "Телеграф" расскажет больше об одиозном министре.
Что известно о Раисе Богатыревой
Женщина родилась в 1953 году в Челябинской области России. Впоследствии переехала в Донбасс, поскольку ее родители были украинцами. Училась на врача в Харьковском медицинском институте и Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "правоведение".
Сначала работала швеей на фабрике в Краматорске, а после получения образования стала акушером-гинекологом. Впоследствии начала работать заместителем главврача в Краматорском госпитале.
В 90-е Богатыреву избрали депутатом в Верховную Раду. А вскоре чиновницу назначили заместителем министра здравоохранения Украины. Муж Богатыревой входил в исполком партии, поэтому говорили, что именно он способствовал стремительному карьерному росту жены.
Вскоре женщину назначили министром здравоохранения, на должности которой она пробыла всего год. Некоторое время работала консультантом Леонида Кучмы в области науки.
В начале 2000-х вступила в пророссийскую "Партию регионов" и была доверенным лицом Януковича, который тогда баллотировался в президенты. Впрочем, тогда победил Виктор Ющенко и предложил Богатыревой стать главой Совбеза и обороны.
Через некоторое время депутата исключили из партии. А причиной стало то, что во время встречи с американскими инвесторами в США Богатырева хорошо отозвалась о действиях президента Ющенко. Речь шла о его поддержке Грузии в войне, начатой Россией в 2008 году. В то же время Янукович тогда призвал провозгласить независимость Абхазии и Южной Осетии (были оккупированы Россией). Это заявление Раиса назвала "единоличной позицией, которая не является коллективным решением партии".
Депутат Юлия Тимошенко обвиняла Богатыреву в торговле препаратом "Трамадол". Его создавала в Украине фирма сына Богатыревой. Такой препарат можно было купить в любой аптеке. Однако в 2008 году он был признан наркотиком и был запрещен к продаже.
В 2011 году выступала перед студентами Киево-Могилянской академии, и оказалось, что ее слова были плагиатом речи основателя компании Apple Стива Джобса. Такой инцидент высмеивали в международной прессе.
В 2012 году Янукович назначил чиновницу министром здравоохранения. Во время пребывания на этой должности Богатырева отметилась махинациями с приобретением лекарств за государственный счет. Пробыла на этом посту до 2014 года. После бегства из страны Януковича и его окружения Совет ЕС заблокировал счета, в том числе Богатыревой из-за подозрения в незаконном использовании государственных денег.
Уголовное дело
В 2014 году Служба безопасности объявила Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году это сделал также "Интерпол", однако спустя год снял с розыска. В прессе говорили, что чиновница сбежала в оккупированный Крым.
Богатыревой сообщили о подозрении в "хищении государственных средств в особо крупных размерах", когда она возглавляла Министерство здравоохранения. Речь шла о сумме в 6,5 миллиона гривен на приобретение медицинских средств и еще 279 миллионов гривен на закупке инсулина. Тогда же приняли решение арестовать ее имущество – 3 квартиры в столице, 3 дома под Киевом и жилье в оккупированной Ялте.
В 2019 году суд обязал Генпрокуратуру закрыть дело против Богатыревой, и тогда она вернулась в Украину. Однако экс-министра задержали в аэропорту "Жуляны", в который она прилетела из Минска.
Тогда экс-чиновник заявила, что не скрывалась в оккупированном Крыму и признала его украинским. Она отметила, что проходила период послеоперационно-реабилитационной помощи и вернулась на родину.
Тогда суд взял Богатыреву под стражу с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен. Так и произошло: министр времен Януковича вышла под залог, который внес депутат "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Впоследствии уголовное дело против экс-чиновницы было закрыто. Также суд снял арест с ее имущества.
Сейчас Раиса Богатырева не появляется в публичном пространстве. Поэтому сложно предположить, где живет бывший министр. Последние фото, где можно увидеть экс-чиновницу, сделаны в 2019 году, когда ей избрали меру пресечения.
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