От местной швеи до министра здравоохранения: чем запомнилась Богатырева в правительстве Азарова

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Министры времен президента Януковича отмечались многочисленными коррупционными скандалами, что вызвало осуждение общества. Например, таким был экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник. Впрочем, кроме него, отличилась и Раиса Богатырева, которая работала министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

Богатырева во время своей деятельности занимала различные высокие должности. А вот когда стала министром здравоохранения, делала махинации с медицинскими препаратами. "Телеграф" расскажет больше об одиозном министре.

Что известно о Раисе Богатыревой

Женщина родилась в 1953 году в Челябинской области России. Впоследствии переехала в Донбасс, поскольку ее родители были украинцами. Училась на врача в Харьковском медицинском институте и Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "правоведение".

Сначала работала швеей на фабрике в Краматорске, а после получения образования стала акушером-гинекологом. Впоследствии начала работать заместителем главврача в Краматорском госпитале.

В 90-е Богатыреву избрали депутатом в Верховную Раду. А вскоре чиновницу назначили заместителем министра здравоохранения Украины. Муж Богатыревой входил в исполком партии, поэтому говорили, что именно он способствовал стремительному карьерному росту жены.

Фото из сети

Вскоре женщину назначили министром здравоохранения, на должности которой она пробыла всего год. Некоторое время работала консультантом Леонида Кучмы в области науки.

В начале 2000-х вступила в пророссийскую "Партию регионов" и была доверенным лицом Януковича, который тогда баллотировался в президенты. Впрочем, тогда победил Виктор Ющенко и предложил Богатыревой стать главой Совбеза и обороны.

Фото из сети

Через некоторое время депутата исключили из партии. А причиной стало то, что во время встречи с американскими инвесторами в США Богатырева хорошо отозвалась о действиях президента Ющенко. Речь шла о его поддержке Грузии в войне, начатой Россией в 2008 году. В то же время Янукович тогда призвал провозгласить независимость Абхазии и Южной Осетии (были оккупированы Россией). Это заявление Раиса назвала "единоличной позицией, которая не является коллективным решением партии".

Депутат Юлия Тимошенко обвиняла Богатыреву в торговле препаратом "Трамадол". Его создавала в Украине фирма сына Богатыревой. Такой препарат можно было купить в любой аптеке. Однако в 2008 году он был признан наркотиком и был запрещен к продаже.

Фото из сети

В 2011 году выступала перед студентами Киево-Могилянской академии, и оказалось, что ее слова были плагиатом речи основателя компании Apple Стива Джобса. Такой инцидент высмеивали в международной прессе.

В 2012 году Янукович назначил чиновницу министром здравоохранения. Во время пребывания на этой должности Богатырева отметилась махинациями с приобретением лекарств за государственный счет. Пробыла на этом посту до 2014 года. После бегства из страны Януковича и его окружения Совет ЕС заблокировал счета, в том числе Богатыревой из-за подозрения в незаконном использовании государственных денег.

Уголовное дело

В 2014 году Служба безопасности объявила Раису Богатыреву в розыск. В 2015 году это сделал также "Интерпол", однако спустя год снял с розыска. В прессе говорили, что чиновница сбежала в оккупированный Крым.

Богатыревой сообщили о подозрении в "хищении государственных средств в особо крупных размерах", когда она возглавляла Министерство здравоохранения. Речь шла о сумме в 6,5 миллиона гривен на приобретение медицинских средств и еще 279 миллионов гривен на закупке инсулина. Тогда же приняли решение арестовать ее имущество – 3 квартиры в столице, 3 дома под Киевом и жилье в оккупированной Ялте.

В 2019 году суд обязал Генпрокуратуру закрыть дело против Богатыревой, и тогда она вернулась в Украину. Однако экс-министра задержали в аэропорту "Жуляны", в который она прилетела из Минска.

Фото из соцсетей

Тогда экс-чиновник заявила, что не скрывалась в оккупированном Крыму и признала его украинским. Она отметила, что проходила период послеоперационно-реабилитационной помощи и вернулась на родину.

Тогда суд взял Богатыреву под стражу с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен. Так и произошло: министр времен Януковича вышла под залог, который внес депутат "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Впоследствии уголовное дело против экс-чиновницы было закрыто. Также суд снял арест с ее имущества.

Сейчас Раиса Богатырева не появляется в публичном пространстве. Поэтому сложно предположить, где живет бывший министр. Последние фото, где можно увидеть экс-чиновницу, сделаны в 2019 году, когда ей избрали меру пресечения.

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