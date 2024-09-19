Від місцевої швачки до міністерки охорони здоровʼя: чим запамʼяталась Богатирьова в уряді Азарова

Останнім часом про життя ексчиновниці немає новин

Міністри часів президента Януковича відзначалися численними корупційними скандалами, що викликало засудження суспільства. Наприклад, таким був ексміністр освіти й науки Дмитро Табачник. Утім, крім нього, відзначилась й Раїса Богатирьова, котра працювала міністром охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

Богатирьова під час своєї політичної діяльності займала різні високі посади. А от коли стала міністром охорони здоров'я, то провадила махінації з медичними препаратами. "Телеграф" розповість більше про одіозну міністерку.

Що відомо про Раїсу Богатирьову

Жінка народилась 1953 року в Челябінській області, що в Росії. Згодом переїхала на Донбас, адже її батьки були українцями. Навчалась на лікаря в Харківському медичному інституті та Київському національному університеті імені Шевченка за спеціальністю "правознавство".

Спершу працювала швачкою на фабриці в Краматорську, а після здобуття освіти стала акушером-гінекологом. Згодом почала працювати заступником головного лікаря у Краматорському шпиталі.

У 90-ті Богатирьову обрали депутатом до Верховної Ради. А невдовзі чиновницю призначили заступником міністра охорони здоров'я України. Чоловік Богатирьової входив до міськкому партії, тому подейкували, що саме він сприяв стрімкому кар'єрному росту дружини.

Фото з мережі

Незабаром посадовицю призначили міністром охорони здоров'я, на посаді якої вона пробула всього рік. Певний час працювала консультантом Леоніда Кучми у галузі науки.

На початку 2000-х вступила до проросійської "Партії регіонів" та була довіреною особою Януковича, який тоді балотувався у президенти. Утім, тоді переміг Віктор Ющенко і запропонував Богатирьовій стати головою Ради безпеки та оборони.

Фото з мережі

Через певний час жінку виключили з партії. А причиною стало те, що під час зустрічі з американськими інвесторами у США Богатирьова добре відгукнулась про дії президента Ющенка. Йшлося про його підтримку Грузії у війні, розпочатою Росією у 2008 році. Натомість Янукович тоді закликав проголосити незалежність Абхазії та Південної Осетії (були окуповані Росією). Цю заяву Раїса назвала "одноосібною позицією, яка не є колективним рішенням партії".

Депутатка Юлія Тимошенко звинувачувала Богатирьову в торгівлі препаратом "Трамадол". Його створювала в Україні фірма сина Богатирьової. Такий препарат можна було купити в будь-якій аптеці. Однак у 2008 році його визнали наркотиком і був заборонений до продажу.

Фото з мережі

У 2011 році виступала перед студентами Києво-Могилянській академії, і виявилось, що її слова були плагіатом промови засновника компанії Apple Стіва Джобса. Такий інцидент висміювали в міжнародній пресі.

У 2012 році Янукович призначив чиновницю міністром охорони здоров'я. Під час перебування на цій посаді Богатирьова відзначилась махінаціями із придбанням ліків за державний кошт. Пробула на цій посаді до 2014 року. Після втечі з країни Януковича та його оточення Рада ЄС заблокувала рахунки, зокрема й Богатирьової через підозру у незаконному використанні державних грошей.

Кримінальна справа

У 2014 році Служба безпеки оголосила Раїсу Богатирьову в розшук. У 2015 році це зробив також "Інтерпол", однак через рік зняв з розшуку. У пресі подейкували що чиновниця втекла до окупованого Криму.

Богатирьовій повідомили про підозру у "розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах", коли вона очолювала Міністерство охорони здоров'я. Йшлося про суму в 6,5 мільйона гривень на придбанні медичних засобів та ще 279 мільйонів гривень на закупівлі інсуліну. Тоді ж прийняли рішення заарештувати її майно — 3 квартири в столиці, 3 будинки під Києвом та житло в окупованій Ялті.

У 2019 році суд зобов’язав Генпрокуратуру закрити провадження проти Богатирьової, і тоді вона повернулась в Україну. Однак ексміністерку затримали в аеропорту "Жуляни", в який вона прилетіла з Мінська.

Фото з соцмереж

Тоді ексчиновниця заявила, що не переховувалась в окупованому Криму та визнала його українським. Вона зазначила, що проходила період післяопераційно-реабілітаційної допомоги й повернулась на батьківщину.

Тоді суд взяв Богатирьову під варту з можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. Так і сталося: міністерка часів Януковича вийшла під заставу, яку вніс депутат "Опозиційного блоку" Вадим Новинський. Згодом кримінальне провадження проти експосадовиці було закрите. Також суд зняв арешт з її майна.

Зараз Раїса Богатирьова не з'являється у публічному просторі. Тому складно припустити, де живе міністерка часів Януковича. Останні фото, де можна побачити ексчиновницю, зроблені у 2019 році, коли їй обрали запобіжний захід.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває колишній голова парламенту Володимир Рибак. У минулому він підписав "диктаторські закони" Януковича.