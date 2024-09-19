Был кнопкодавом в Раде, имел бизнес в оккупированном Крыму и "топил" за русский язык: чем был известен предатель Балицкий

Чиновник сотрудничает с оккупантами

Когда Россия напала на Украину, некоторые политики не только не осудили агрессора, но стали на его сторону. Речь идет не только об экс-мере Херсона Владимире Сальдо. К ним также относится бывший народный депутат Евгений Балицкий.

Чиновник был активно вовлечен в политику в Запорожской области, а впоследствии и попал в Верховную Раду. После 24 февраля 2022 предал родину, перейдя на сторону оккупантов. "Телеграф" расскажет больше о Евгении Балицком и чем он занимается сейчас.

Что известно о Евгении Балицком

Муж родился в 1969 году в Мелитополе. После службы в армии начал работать руководителем на разных местных предприятиях, в частности пивоваренного завода. В 1998 году ушел в политику и стал депутатом Запорожского областного совета. Параллельно работал директором Мелитопольского завода "Автогидроагрегат".

В 2012 году попал в парламент от пророссийской "Партии регионов", позже — "Оппозиционного блока". Там он голосовал за скандальные "диктаторские законы", которыми предусматривались значительные ограничения прав граждан. Также Балицкий запомнился тем, что демонстрировал средний палец журналисту, когда его снимал на камеру. В то же время был замечен в кнопкодавстве.

Фото из сети

Кроме того, политик вносил законопроект о защите русского языка. А еще не голосовал за закон "О признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей". Также чиновник распространял сепаратистские настроения и говорил, что Украине нужно смириться с оккупацией Крыма и Донбасса.

Фото из сети

Также известно, что чиновник не в полном объеме декларировал свое состояние. Так, Балицкий не указал средства сына от совместного бизнеса и приобретение его женой 5 самолетов, ориентировочная стоимость которых составляет 200-500 тысяч долларов. Согласно декларации, семья Евгения не могла купить такие стоимостные вещи.

Еще в 2019 году Балицкий отмечал День победы с пропагандистской организацией "Бессмертный полк". Также у его семьи есть ресторан в оккупированном Крыму "Облико Морале", в котором еще тогда делала скидки российским солдатам.

Чем занимается сейчас

В начале полномасштабной войны Балицкий принял сторону оккупантов. Он разрешил пропагандистскому каналу "Россия 24" вещать на базе мелитопольского "МТВ-плюс". Уже 9 мая оккупанты избрали Балицкого так называемым "губернатором" Запорожской области. Через несколько месяцев предатель получил российское гражданство.

По приказу врага чиновник дал распоряжение готовить в области референдум по присоединению к России. Вскоре вступил в кремлевскую партию "Единая Россия". Балицкий вместе с другими предателями ездил в Москву к Путину, как отмечалось, на "официальные переговоры в статусе глав субъектов РФ".

Фото: Getty Images

В 2022 году Служба безопасности Украины сообщила Балицкому о подозрении в коллаборационной деятельности. Оказалось, что чиновник был причастен к вывозу более 650 тысяч тонн украинского зерна из Запорожской и Херсонской областей. Также Балицкий с сыном уклонялись от уплаты налогов на сумму более 4 миллионов гривен.

В 2023 году предателя признали виновным в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ему назначили 15 лет тюрьмы и конфискацию имущества. Также предполагалось взыскание активов Балицкого более чем на 120 миллионов гривен в украинский бюджет.

В 2024 году СБУ сообщила о подозрении Балыцкому в принудительном перемещении местных жителей с временно оккупированной территории. А потом и еще две — организацию мер по поддержке государства-агрессора и совместное совершение правонарушения по предварительному сговору. Так, Балицкий по договоренности с россиянами устраивал мероприятия, чтобы популяризировать власть, состоящую из оккупантов.

Фото из сети

Сейчас Балицкий продолжает работать на врага во временно оккупированной Запорожской области. Он ведет телеграм-канал, в котором поддерживает кровавую войну россиян против Украины и рассказывает о помощи вражеским солдатам. Также бывший нардеп распространяет российскую пропаганду об украинских националистах и оскорбляет нашу историю.

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