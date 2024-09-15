Называл украинцев "малороссами", сбежал с Януковичем и получил 15 лет тюрьмы: где сейчас скандальный экс-министр Табачник

Политик продолжает вести антиукраинскую деятельность

Дмитрий Табачник — одиозный политик, когда-то занимавший должность министра образования и науки Украины. За время своей деятельности он запомнился антиукраинскими заявлениями и идеями. Кстати, раньше мы рассказывали, куда пропал бывший пророссийский депутат Александр Ефремов.

Деятельность Дмитрия Табачника на должности министра образования и науки вызвала немало вопросов. Ведь он продвигал пророссийскую повестку дня, работая в образовательной сфере. "Телеграф" расскажет больше о скандальном политике и чем он занимается сейчас.

Что известно о Дмитрии Табачнике

Мужчина родился в Киеве, где учился на историка. Работал по специальности в государственном архиве кинофотодокументов и в Институте истории Украины АНУ. Со временем постепенно переходил в политику. Руководил пресс-службой Кабмина при Кучме, впоследствии стал руководителем его избирательной кампании, во время которой продвигались идеи сотрудничества с Россией. Некоторое время руководил Администрацией Президента, но был уволен из-за скандала с тем, что незаконно присвоил себе звание полковника.

Некоторое время Табачник был народным депутатом, а затем вице-премьером в первом Кабмине Виктора Януковича. Там он попал в новый скандал. От имени Януковича политик подарил музею истории Украины письма Михаила Грушевского. Он отметил, что тогдашний премьер-министр купил эти раритетные вещи на сэкономленные суточные. Потом оказалось, что письма украли из архива во Львове.

Фото из сети

В 2007 году стал народным избранником от пророссийской "Партии Регионов". Будучи депутатом, не поддержал чествование памяти борца за свободу Украины Романа Шухевича, утвердив, что тот получал награды от Гитлера. Выпускал скандальные материалы, в которых называл украинцев "малороссами", а ученых, изучающих Голодомор — "голодоморцами".

В 2010 году Табачник стал министром образования и науки, против чего украинцы выходили на митинги во многих городах. На своей должности вел антиукраинскую деятельность, что вызвало возмущение большой части граждан:

продвигал идеи билингвизма — владение двумя языками — украинским и русским как родными;

подчеркивал обязательное изучение русской литературы;

выступал за сокращение сельских школ, высших учебных заведений и предметов в школах;

манипулировал историческими фактами, утверждая, что преступления в Бабьем Яру совершал оуновский курень;

сокращал количество часов на изучение истории Украины для 5-9 классов;

пытался отменить украинский дубляж.

После событий Евромайдана бежал в Россию и получил там гражданство. В 2015 году СБУ объявляла Табачника в розыск по обвинению в злоупотреблении служебным положением для присвоения имущества.

В 2018 году политик начал вести бизнес в оккупированном Крыму, уплачивая налоги в бюджет страны-агрессорки. Речь шла об аренде и лизинге грузовых транспортных средств и продаже сельскохозяйственного сырья.

Чем занимается Табачник сейчас

В ноябре 2022 года СБУ объявила Табачнику о подозрении в государственной измене. Там обнаружили доказательства сотрудничества бывшего министра с российскими спецслужбами. Оказалось, что бывший регионал начал работать с оккупантами в Херсонской и Запорожской областях. А именно — консультировал предателей Сальдо и Балицкого по поводу проведения псевдореферендумов.

Кроме того, Табачник пытался стать депутатом в оккупированной Запорожской области от партии "Единая Россия". А потом стал советником предателя Балицкого на этой территории. Оккупанты наградили экс-регионала медалью за участие в так называемой "СВО".

В 2023 году президент Зеленский лишил Табачника гражданства. Также ввели санкции сроком на 10 лет. А прокуратура арестовала средства экс-регионала, суммой более 2 миллионов долларов. Впоследствии ему сообщили о новом подозрении — помощи стране-агрессорке и нарушении законов и обычаев войны.

В марте 2024 года Табачника признали виновным в государственной измене, пособничестве государству-агрессору и нарушению законов и обычаев войны. Ему назначили 15 лет заключения заочно, а также конфисковали имущество более чем на 200 миллионов гривен.

А на одной из конференций в Москве Табачник призвал к деукраинизации, то есть уничтожению всего украинского. Ролик заметил журналист Денис Казанский. То есть, сейчас бывший регионал продолжает вести антиукраинскую деятельность.

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