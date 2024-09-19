Повестка от представителей горсовета: возможно ли это

В некоторых случаях ее можно игнорировать

Во время военного положения и мобилизации представители ТЦК, а вместе с ними и полиция, имеют право раздавать повестки в любых местах. Могут ли это делать работники органов местных властей.

Любое вручение повестки должно происходить по закону. Об этом напомнила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в интервью РБК-Украина.

По ее словам, работники органа местной власти точно имеют право на вручение повесток, ведь их действия, а также главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), уполномочены законодательством.

"В частности, руководитель военной администрации, а также начальник ТЦК должен издать соответствующий приказ, где должно быть указано, что такой человек уполномочен передавать военнообязанным повестки по поручению", — пояснила она.

Адвокат также отметила, что повестка, выписанная органами местной власти или ТЦК и переданная, например, родителям военнообязанного, незаконна, даже если в ней содержится вся персональная информация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто еще, кроме полиции, ТЦК и представителей горсовета, может выписывать повестки.