Подготовку новобранцев ВСУ улучшат: Зеленский после Ставки сделал ряд важных заявлений

О ситуации на фронте докладывали представители ГУР и СВР

В понедельник, 16 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. В ходе нее было рассмотрено четыре основных вопроса.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Речь идет о следующих вопросах: сводки по обстановке на фронте и доклады разведок — СВР и ГУР, состояние готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры, центры боевой подготовки и беспилотники.

"Заслушал сводки по обстановке на фронте, а также подробные доклады обеих наших разведок — СВР и ГУР — о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах. Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях", — заявил Зеленский.

Также глава государства заслушал доклады о текущем состоянии готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры. Представители профильных комитетов озвучили цифры и календарь завершения работ.

Что касается центров боевой подготовки, то, по словам Зеленского, он дал поручение разработать перечень мероприятий для улучшения их работы.

"Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает", — резюмировал президент.

Насчет беспилотников также состоялся содержательный разговор. Отмечается, что некоторые крупные государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения, однако Украина к этому полностью готова.

"Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Украине планируется увеличить срок базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что качественная подготовка — один из главных факторов сохранения жизни украинского воина, для этого командование прилагает максимум усилий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько длится подготовка мобилизованных. В настоящее время количество мобилизуемых лиц конфиденциально. Однако мужчин без опыта призывают на службу меньше, чем тех, кто имеет его.