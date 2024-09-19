Называл Януковича "зеком", и хотел быть "президентом" Украины после побега с Азаровым: где сейчас экс-нардеп Олейник

Экснардеп признан предателем

Украинский пророссийский политик Владимир Олейник, баллотировавшийся в президенты, всегда был сторонником Виктора Януковича и одним из авторов так называемых "диктаторских законов", точно как и Анатолий Кинах, повлекших за собой усиление протестов на Майдане.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Владимире Олейнике, где он сейчас находится и вспомнить громкие скандалы, в которых он фигурировал.

Что известно о Владимире Олейнике

Родился Владимир Олейник 16 апреля 1957 года в селе Бузовка Жашковского района. Учился в Харьковском юридическом институте и получил образование юриста. Позже окончил Одесский институт политологии и социального управления.

Политическая карьера Олийныка началась в 1985 году с должности главы Приднепровского районного народного суда города Черкассы. В 1990 году стал заместителем председателя Черкасского горисполкома. В 1999 году баллотировался в президенты Украины, но снял свою кандидатуру в пользу Евгения Марчука.

Каневская четверка

В 1999 году появились слухи, что четыре кандидата в президенты ведут переговоры — это Петр Симоненко, Александр Мороз, Евгений Марчук и "левый" спикер Рады Александр Ткаченко. Их договоренность якобы заключалась в том, что накануне выборов три кандидата снимут свои кандидатуры в пользу того, кто будет иметь самый большой рейтинг. Однако Симоненко вышел из переговоров в последний момент. Однако позже, под договоренностью все же были поставлены четыре подписи – место Симоненко занял Владимир Олейник.

После Революции Достоинства в 2014 году Олейник сбежал в Россию и вошел в состав "Комитета спасения Украины" — пророссийской организации, претендовавшей на звание альтернативного правительства Украины в изгнании. "Альтернативным премьером" должен был стать Николай Азаров, а президентом — Владимир Олейник.

Во время Оранжевой революции в 2004 году Олейник выступал против Виктора Януковича и поддерживал Виктора Ющенко. Он скандировал "Зека — прочь" и поддерживал митингующих.

Владимир Олейник признал оккупированный Крым российским в августе 2015 года. Также, по его словам, статус оккупированных только ДНР и ЛНР – это "путь к сепаратизму других регионов" и обещал провести полную федерализацию Украины.

Санкции против Владимира Олейника

После акций протеста против политики Партии Регионов в 2014 году стало известно о запрете въезда Владимиру Олейнику в Соединенные Штаты Америки.

Владимир Олейник также внесен в базу "Миротворец". Он признан предателем родины и агентом российских спецслужб.

Где сейчас Владимир Олейник

В декабре 2014 года появилось расследование, по результатам которого стало известно, что Владимир Олейник проживает в Ялте, Крыму. Там у него есть квартира, оформленная на другого человека. Вероятно, именно там он проживает до сих пор, ведь больше о месте его пребывания в сети ничего не известно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем был известен предатель Евгений Балицкий. После 24 февраля 2022 он предал родину, перейдя на сторону оккупантов.