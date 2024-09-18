Достаточно было бы на годы войны: эксперт назвал количество боеприпасов на складах в Торопце

Среди уничтоженного "добра" также баллистические ракеты

На уничтоженных в результате взрывов складах в российском Торопце Тверской области России хранилось большое количество боеприпасов, которых могло бы хватить на год активных боевых действий в Украине.

Об этом в эфире телеканала Киев-24 заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, речь идет о большом количестве выстрелов как снарядами больших калибров, так и минами значительно меньших калибров.

"Если (бить по Украине — ред.) исключительно снарядами 122 калибра, то это примерно 460 тысяч выстрелов. С учетом интенсивности использования такого боекомплекта, как сейчас – ну, это примерно на год активных боевых действий. Если же говорить о минах 82 мм, это получается 10 миллионов выстрелов. С учетом использования россиянами этих боеприпасов сейчас, этого хватит на полтора — два года активного использования", — говорит Коваленко.

Эксперт добавил, что на складах были также баллистические ракеты, а также ракеты в зенитные системы.

"Там были снаряды 125, 122 и 150 калибров, мины, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты. То есть состав был наполнен неплохо", — отметил Коваленко.

Ранее мы сообщали, что несколько дней назад неизвестные дроны совершили налет на аэродром "Оленья" в Мурманской области. Также "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 17 сентября взрывы прогремели в российском Энгельсе (Саратовская область).