Стратегические цели россиян на Харьковщине вызывают беспокойство: почему враг нацелился на Оскольское водохранилище

Лимано-Купянское направление требует повышенного внимания

Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, ветеран АТО Иван Тимочко рассказал о стратегических целях российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении, в том числе вблизи Оскола и Оскольского водохранилища. По его словам, враг не отказывается от приказа Путина "отвоевать все утраченные территории".

Об этом Тимочко рассказал в комментарии "Телеграфу". По словам головы совета резервистов, в то время как внимание общественности сосредоточено, в основном, на Покровском направлении, а также на событиях в Курской области, не стоит забывать о не менее важном Лимано-Купянском направлении.

"Враг, конечно, не покидал попытки на Лимано-Купянском направлении прорваться в сторону того же Изюма, того же Купянска, по нескольким причинам. Во-первых, отвоевать ранее утраченные территории, а во-вторых — Оскольское водохранилище", — сказал Тимочко.

По его словам, это очень важная цель для россиян.

"Это большое, по сути, такое водное препятствие или гряда зависит от того, как его рассматривать… На оперативном уровне враг рассчитывал выйти на Оскольское водохранилище, по нему строить линию своего плацдарма для, скажем, полного завоевания Харьковщины", — рассказал ветеран АТО.

Оскольское водохранилище обеспечивало своей водой такую агломерацию городов, как Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка.

Кроме того, если бы врагу удалось бы форсировать или выйти на Оскольское водохранилище, там есть такие небольшие населенные пункты, как Кругляковка, Синьково. По сути, там есть и мосты, через которые трасса проложена была, собственно, в сторону, в частности, севера Украины", — сказал Тимочко.

Водохранилище на карте

Это позволило бы врагу взять под огневой контроль город Харьков. Поэтому Оскольское водохранилище чрезвычайно важно для россиян, уверен военный.

"Происходящее или то, что произошло сейчас сложно оценить как некую стратегическую или военную операцию. Так выглядит, что на этом направлении россиянам случайно или не случайно удалось продвинуться", — рассказал Тимочко, однако сразу подчеркнул, что уровень продвижения сложно назвать даже стратегическим, не то чтобы тактическим.

Населённые пункты вокруг водохранилища

"Скорее всего, я считаю, что это ситуативная ситуация для врага", — сказал военный.

"Многие войска, они в одно время перебросили из Лимано-Купянского направления в Курскую область, и им даже не хватало войск для того, чтобы провести, скажем, детальную наступательную операцию или расшириться в районе Волчанска. Так что здесь нужно пока ожидать реакции на эту ситуацию, нужно ожидать того, какие события там будут происходить дальше", — сказал Тимочко.

По словам военного, он не хотел бы преуменьшать или увеличить угрозу продвижения россиян на Лимано-Купянском направлении, однако не стоит отказываться и от серьезности ситуации.

На важность Оскольского водохранилища для россиян указывает и тот факт, что при отступлении с Харьковщины они пытались там организовать оборону. Однако из-за собственной паники и быстрого наступления ВСУ отказались от этой идеи.

"Возможно, сейчас какими-то ограниченными силами они будут пробовать пробиться, они любят прощупывать нашу оборону на разных направлениях, с целью создания каких-то плацдармов", — сказал Тимочко и отметил, что из этой ситуации все же следует выходить.

"Территорию мы сможем отвоевать, населенные пункты мы сможем отстроить и уволить. Вот человеческая жизнь – это то, что, к сожалению, мы не сможем вернуть", — подытожил ветеран.

Оскольское водохранилище

Большое русловое водохранилище на реке Оскол, существовавшее в Харьковской области в 1957-2022 годах. Водохранилище размещалось в Изюмском и Купянском районах Харьковской области. На западном берегу водохранилища находился райцентр Харьковской области, поселок городского типа Боровая. Плотина водохранилища длиной 1025 метров расположена в селе Оскол. На водохранилище работала Оскольская ГЭС.

Водохранилище для уничтожения россиянами в 2022 году

Во время российского вторжения ориентировочно 2 апреля 2022 оскольский гидроузел был взорван и водохранилище перестало существовать. По сути, россияне дважды повлекли за собой экологическую катастрофу в этом месте. Сначала в 1957 году, когда огромную территорию площадью более 122 км² затопили, а большинство флоры и фауны похоронили под слоем воды.

Второй раз — в 2022 году, когда взорвали плотину. Экосистема, образовавшаяся за 60 лет, снова была уничтожена. Ущерб Госэкоинспекция оценила в 2,1 миллиарда гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне продвинулись на важном направлении: какая сейчас ситуация на фронте