Когда не могут мобилизовать офицера запаса: что предусмотрено законом

Юрист объяснил, кто имеет право на бронь

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако существуют категории лиц, которые могут быть освобождены от призыва.

Это касается не только обычных военнообязанных, но и офицеров запаса. Об этом рассказал адвокат Никита Богданов на портале "Юристи.UA".

Кто такие офицеры запаса

Офицерами запаса считаются:

имеют диплом бакалавра или высшей образовательной степени;

завершили курс подготовки офицеров запаса;

успешно сдали экзамен и прошли аттестацию в офицерский состав.

Кого из офицеров запаса не мобилизуют

Некоторые офицеры запаса могут быть освобождены от мобилизации. Это касается:

лиц, имеющих официально оформленную отсрочку;

работников предприятий, учреждений или организаций, признанных критически важными для экономики, культуры или образования во время военного положения.

Как отметил юрист, согласно Порядку Кабинета министров Украины от 27 января 2023 года № 76, военнообязанные, подлежащие бронированию во время военного положения, защищены независимо от их воинского звания, возраста или военно-учетной специальности.

То есть бронь могут получить офицеры запаса с кодом 021000, что позволяет предприятиям критической инфраструктуры бронировать своих сотрудников независимо от воинского звания или специальности.

В то же время офицеры запаса, не забронированные и не имеющие отсрочки, подлежат мобилизации по общему правилу.

Напоминаем, что мужчина, имеющий бронь, может выехать за границу только в связи с командировкой. Для этого ему необходимо иметь при себе следующие документы:

документы об обновлении данных или штрих-код наклейку на временном удостоверении — это необходимо для подтверждения статуса забронированного лица;

выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;

приказ по командировке, подтверждающий, что выезд за границу связан с исполнением служебных обязанностей.

Забронированные работники могут пересекать границу во время командировки, но с обязательным условием возвращения в Украину по истечении срока, указанного в приказе.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли забронированным мужчинам проходить ВВК. Информация о броне отображается в приложении "Резерв+", что позволяет работникам избегать лишних проверок.