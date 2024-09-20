Когда не могут мобилизовать офицера запаса: что предусмотрено законом
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Юрист объяснил, кто имеет право на бронь
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако существуют категории лиц, которые могут быть освобождены от призыва.
Это касается не только обычных военнообязанных, но и офицеров запаса. Об этом рассказал адвокат Никита Богданов на портале "Юристи.UA".
Кто такие офицеры запаса
Офицерами запаса считаются:
- имеют диплом бакалавра или высшей образовательной степени;
- завершили курс подготовки офицеров запаса;
- успешно сдали экзамен и прошли аттестацию в офицерский состав.
Кого из офицеров запаса не мобилизуют
Некоторые офицеры запаса могут быть освобождены от мобилизации. Это касается:
- лиц, имеющих официально оформленную отсрочку;
- работников предприятий, учреждений или организаций, признанных критически важными для экономики, культуры или образования во время военного положения.
Как отметил юрист, согласно Порядку Кабинета министров Украины от 27 января 2023 года № 76, военнообязанные, подлежащие бронированию во время военного положения, защищены независимо от их воинского звания, возраста или военно-учетной специальности.
То есть бронь могут получить офицеры запаса с кодом 021000, что позволяет предприятиям критической инфраструктуры бронировать своих сотрудников независимо от воинского звания или специальности.
В то же время офицеры запаса, не забронированные и не имеющие отсрочки, подлежат мобилизации по общему правилу.
Напоминаем, что мужчина, имеющий бронь, может выехать за границу только в связи с командировкой. Для этого ему необходимо иметь при себе следующие документы:
- документы об обновлении данных или штрих-код наклейку на временном удостоверении — это необходимо для подтверждения статуса забронированного лица;
- выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;
- приказ по командировке, подтверждающий, что выезд за границу связан с исполнением служебных обязанностей.
Забронированные работники могут пересекать границу во время командировки, но с обязательным условием возвращения в Украину по истечении срока, указанного в приказе.
Ранее "Телеграф" писал, нужно ли забронированным мужчинам проходить ВВК. Информация о броне отображается в приложении "Резерв+", что позволяет работникам избегать лишних проверок.