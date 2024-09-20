Киев накрыл едкий дым и гарь: где в области чистый воздух и за сколько туда можно доехать (карта)

В Киевской области четыре населенных пункта с чистым воздухом

Киев утром 20 сентября накрыл сильный смог и гарь, что сделало пребывание на улицах столицы почти невыносимым. Однако есть ли на Киевщине населенные пункты, где качество воздуха в пределах нормы.

"Телеграф" расскажет, куда можно в Киевской области поехать и где самый чистый воздух.

Где в области самый чистый воздух

По данным портала SaveEcoBot, показывающего уровень загрязненности воздуха в Украине, в Киевской области есть всего четыре населенных пункта, где его показатель в пределах норм. То есть качество воздуха составляет от 0 до 50 AQI PM2.5.

Заметим, что расчет производится по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в некоторых районах Киева по состоянию на 7:00 20 сентября уровень загрязнения воздуха достигал 196 AQI PM2.5. Такой показатель фиксировался на улице Сечевых Стрельцов, 57.

Куда можно поехать подальше от смога на Киевщине:

село Белогородка — 13 AQI

село Вита-Почтовая — 20AQI

Гостомель — 40 AQI

Белая Церковь — 43 AQI.

Заметим, что в двух последних населенных пунктах качество воздуха уже почти достигло верхнего предела в 50 AQI PM2.5.

Сколько времени нужно на дорогу от Киева в населенные пункты с чистым воздухом:

до Белогородки 34 мин — расстояние более 27 км;

до Вита-Почтового 42 мин — расстояние более 23 км;

до Гостомеля 49 мим — расстояние свыше 32 км;

до Белой Церкви почти 1,5 часа — расстояние более 86 км.

Напомним, что уровень загрязненности воздуха от 151 до 200 оценивается как "нездоровый". В среднем в столице качество воздуха в настоящее время оценивается на уровне 108 AQI PM2.5, это вредный уровень для чувствительных групп по загрязнению атмосферного воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Днепр накрыло облако загрязненной пыли. Местные жители жалуются на ужасный запах и качество воздуха, которое находится в диапазоне желтого-оранжевого уровня.