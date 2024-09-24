Пошел против Путина, покинул Россию и помогает Украине: где сейчас лидер группы "Аквариум" Гребенщиков

Артист не живет в стране-оккупантке

Пока одни граждане страны-агрессоры поддерживают Россию в войне против Украины, другие ее покидают и осуждают. Представителем таких артистов стал Борис Гребенщиков, когда-то основавший группу "Аквариум".

Кто такой Борис Гребенщиков и что именно он сказал о войне, начатой Россией против нашего государства, знает "Телеграф".

Что известно о Борисе Гребенщикове

Исполнитель родился в Санкт-Петербурге в 1953 году. После окончания школы Борис вместе с другом основали группу "Аквариум", которая исполняла треки в стиле рок. Однако образование получать пошел на факультет математики в местный университет. Параллельно писал песни и выступал с коллективом подпольно.

Впоследствии начали появляться первые альбомы "Аквариума". В то же время музыканты принимали участие в региональных фестивалях. Входили в Санкт-Петербургский рок-клуб. В начале 90-х Гребенщиков распустил старый состав группы и набрал новых участников. В те же годы получили возможность выступать в городском театре Парижа.

Фото из сети

С 1988 года исполнитель проживал в Лондоне, но часто приезжал в Россию. А вот в начале 2000-х "Аквариум" сыграл масштабный концерт в Кремле. Через несколько лет певец устроил встречу рокеров с Владиславом Сурковым, помощником диктатора Путина.

Кроме этого, артист более 15 лет работал радиоведущим авторского проекта "Аэростат". В то же время группа "Аквариум" периодически приезжала с концертами в разные города Украины. Однако в 2013 году коллектив прекратил свое существование.

Фото из сети

С этого времени Гребенщиков начал выражать свою гражданскую позицию. Музыкант выразил соболезнования погибшим на Майдане и осудил аннексию Россией Крыма. Призвал освободить политических заключенных, которых незаконно удерживала страна-агрессор: Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева.

Что говорит Борис Гребенщиков о войне и где сейчас

После начала полномасштабного вторжения певец окончательно перебрался из страны-агрессорки в Великобританию. Тогда он сказал, что его родина находится в "в очень печальном, трагическом положении" и люди боятся выражать свои мысли. Также он осудил Россию и назвал фашизмом войну, начатую против Украины.

Фото из сети

Тогда российский Минюст назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей за "дискредитацию армии". А вскоре исполнителя объявили "иностранным агентом".

Артист также рассказывал, что ему удобно работать в Лондоне. Там исполнитель выпустил новый альбом и продолжает писать песни. Он ездит с выступлениями по разным городам Европы.

Фото из сети

В сентябре 2024 года стало известно, что концерт Гребенщикова в Ницце пришлось отменить. А все из-за плохого самочувствия 70-летнего артиста. Известно, что певца даже госпитализировали из-за возможного инфаркта. Пока артист находится в больнице, но чувствует себя уже лучше.

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