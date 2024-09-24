Родился в Никополе, помог аннексировать Крым и призывал бомбить Киев: что известно о российском адмирале Комоедове

Адмирал демонстрировал антиукраинскую позицию, хоть и родился в Никополе

Владимир Комоедов — российский политический деятель и адмирал, родом из Украины. Он был командующим Черноморским флотом ВМФ России и членом фракции КПРФ. Комоедов фигурировал в нескольких скандалах, связанных с поддержкой военной агрессии России против Украины. Он призывал бомбить Киев еще больше и всегда показывал антиукраинскую позицию.

Комоедов выступал в защиту российских военных действий в Крыму и других оккупированных территориях Украины. "Телеграф" решил выяснить, какое отношение имел Комоедов к Украине, где он сейчас находится и чем занимается.

Что известно о Владимире Комоедове

Родился будущий российский политик в городе Никополе Днепропетровской области ССР, в семье рабочего. Учился в военном училище в Санкт-Петербурге.

С 1998 по 2002 год он командовал базировавшимся в Крыму Черноморским флотом России. В этот период он получил орден Богдана Хмельницкого III степени от Украины за службу, однако его дальнейшая роль в военной и политической деятельности, направленной против Украины, в частности после аннексии Крыма в 2014 году, поставила его на противоположную сторону отношений между двумя странами.

После завершения военной карьеры Комоедов занялся политикой и стал депутатом Государственной думы России от КПРФ. Он являлся членом комитета по обороне и активно поддерживал российские военные интересы, особенно в отношениях с Украиной. В частности, он возглавлял партийный список КПРФ на выборах в Крыму после его аннексии.

Скандалы, в которых фигурировал Владимир Комоедов

Наиболее известным и резонансным случаем стало его вовлечение в процесс аннексии Крыма Россией в 2014 году. Как бывший командующий Черноморским флотом России, Комоедов поддерживал аннексию. Его политическая деятельность от КПРФ на территории оккупированного Крыма дополнительно накалила напряжение. В частности, он возглавлял список КПРФ в Крыму на выборах в Госдуму в 2016 году, что являлось частью легитимизации аннексии.

Во время своего депутатства Комоедов активно критиковал НАТО и его присутствие в Черноморском регионе. Он обвинял Североатлантический союз в провокациях и угрозах для России.

В 2023 году Комоедов призвал еще больше бомбить Киев после удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. "После атаки на штаб Черноморского флота пора нанести удары по зданиям Генштаба и Минобороны Украины в Киеве и администрации Зеленского", — заявил предатель.

Где сейчас Владимир Комоедов

По состоянию на 2024 год Владимир Комоедов отошел от политической деятельности. Он не появляется в публичном пространстве и не ведет соцсети.

В последний раз он "дал о себе знать", написав комментарий под сообщением об ударе по Севастополю 22 сентября 2023 года. Тогда он заявил, что, поскольку увеличилось количество атак на Крым, нужно увеличить атаки на Киев.

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