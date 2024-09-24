Пішов проти Путіна, покинув Росію та допомагає Україні: де зараз лідер гурту "Акваріум" Гребенщиков

Артист не живе в країні-окупантці

Допоки одні громадяни країни-агресорки підтримують Росію у війні проти України, інші її покидають та засуджують. Представником таких артистів став Борис Гребенщиков, який колись заснував гурт "Акваріум".

Хто такий Борис Гребенщиков і що саме він сказав про війну, розпочату Росією проти нашої держави, знає "Телеграф".

Що відомо про Бориса Гребенщикова

Виконавець народився у Санкт-Петербурзі в 1953 році. Після закінчення школи Борис разом з другом заснували гурт "Акваріум", який виконував треки у стилі року. Однак освіту здобувати пішов на факультет математики в місцевий університет. Паралельно писав пісні й виступав з колективом підпільно.

Згодом почали з'являтися перші альбоми "Акваріуму". Водночас музиканти брали участь у регіональних фестивалях. Входили до Санкт-Петербурзького року-клубу. На початку 90-х Гребенщиков розпустив старий склад гурту й набрав нових учасників. У ті ж роки отримали можливість виступати в міському театрі Парижу.

Фото з мережі

З 1988 році виконавець проживав у Лондоні, але часто приїжджав у Росію. А от на початку 2000-х "Акваріум" зіграв масштабний концерт в Кремлі. Через кілька років співак влаштував зустріч рокерів з Владиславом Сурковим, помічником диктатора Путіна.

Крім цього, артист понад 15 років працював радіоведучим авторського проєкту "Аеростат". Водночас гурт "Акваріум" періодично приїжджав з концертами в різні міста України. Однак у 2013 році колектив припинив існувати.

Фото з мережі

З того часу Гребенщиков почав висловлювати свою громадянську позицію. Музикант висловив співчуття загиблим на Майдані та засудив анексію Росією Криму. Закликав звільнити політичних в'язнів, яких незаконно утримувала країна-агресорка: Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва.

Що каже Борис Гребенщиков про війну і де зараз

Після початку повномасштабного вторгнення співак остаточно перебрався з країни-агресорки у Велику Британію. Тоді він сказав, що його батьківщина перебуває у "дуже сумному, трагічному становищі" і люди бояться висловлювати свої думки. Також він засудив Росію та назвав фашизмом війну, яку вона розпочала проти України.

Фото з мережі

Тоді російський Мін'юст призначив йому штраф у розмірі 50 тисяч рублів за "дискредитацію армії". А невдовзі виконавця оголосили "іноземним агентом". Причиною стало те, що Гребенщиков зізнавався, що фінансово допомагав українцям.

Артист також розповідав, що йому комфортно займатися творчістю у Лондоні. Там виконавець випустив новий альбом і продовжує працювати над треками. Він їздить з виступами по різних містах Європи.

Фото з мережі

Водночас у вересні 2024 року стало відомо, що концерт Гребенщикова у Ніці довелося скасувати. А все через погане самопочуття 70-річного артиста. Відомо, що співака навіть госпіталізувати через можливий інфаркт. Наразі артист перебуває в лікарні, але почувається вже краще.

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