Магистратура в 2024: регистрация на экзамены уже начата, сколько она продлится

Вступительные испытания будут проходить в две сессии

Во вторник, 7 мая, в Украине началась регистрация на поступление в магистратуру. Она продлится до 29 мая 2024 года включительно.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Единственный вступительный экзамен состоит из двух блоков – экзамена по иностранному языку и общей учебной компетентности.

"7 мая начинается регистрация для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) и едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ), которая продлится до 29 мая 2024 года включительно", — говорится в сообщении.

В учреждениях высшего образования регистрацию будут осуществлять приемные комиссии. Поступающий должен отправить на официальный электронный адрес приемной комиссии или с использованием другого определенного высшим образованием канала связи сканированные копии регистрационных документов.

Вступительные испытания будут проходить в две сессии:

основная сессия: 24 июня – 15 июля;

дополнительная сессия: 31 июля – 14 августа.

Предусмотрены два периода регистрации лиц, желающих сдать вступительные экзамены в магистратуру – основной и дополнительный.

Заметим, что, не зависимо от формы обучения — контракт или бюджет, все поступающие должны зарегистрироваться на этот экзамен в четко оговоренные даты – с 7 по 29 мая.

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