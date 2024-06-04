Сначала – учеба и экзамены: боец ВСУ рассказал, когда мобилизованные попадут на фронт

Некоторые бригады после учебки отправляют новичков на свои полигоны и тренируют дополнительно

Сейчас никто из мобилизованных и поступающих на службу не отправляется сразу в бригады (боевые или тыловые – не имеет значения). В обязательном порядке все проходят обучение. Об этом политолог, боец подразделения ГРОМ 41-й омбр ВСУ Кирилл Сазонов рассказал в комментарии "Телеграфу".

"Даже если бригада тебя ждет, у тебя есть боевой опыт, статус участника боевых действий, но ты не был на контракте или не был мобилизован – всё равно проходишь обучение. Месяц – это БОВП (базовая общевойсковая подготовка).

Ты получаешь за это время военную специальность – стрелок. Так было и так есть. Потом ты отправляешься на дополнительную учебу, по соответствующей военно-учетной специальности. И там сроки зависят от этой самой специализации.

Самая короткая по сроку – военный водитель авто. Две недели. При том, что у тебя есть права и опыт вождения. У пулеметчиков, танкистов обучение длится два месяца. У связистов, операторов дронов – еще дольше", – рассказал военный.

По его словам, и после БОВП, и после профподготовки – экзамены для подтверждения квалификации.

"Если ты водитель, имеешь опыт вождения грузового авто, привыкнуть к военному транспорту за две недели вполне возможно, – считает Кирилл Сазонов. – Что до БОВП, если ты не занимаешься хозвопросами, не ходишь в наряды, не заготавляшь бревна, не строишь что-либо, – месяца активной подготовки под руководством опытных, с боевым опытом инструкторов хватает.

Но в нормальных бригадах, как, к примеру, наша 41-я (которая участвовала в боях под Купянском, а сейчас сражается в Часовом Яре), после учебки всё равно отправляют вновь прибывших на полигон – и тренируют дополнительно".

Напомним, что с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, в котором есть ряд нововведений.