Украине передали первый транш с доходов от замороженных активов России: на что потратят эти средства

Предусмотрены две статьи расходов

В пятницу, 26 июля, Европейский Союз объявили о передаче Украине первого транша с доходов от замороженных российских активов. Его размер составляет 1,5 млрд евро.

Об этом в соцсети X (Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – отметила она.

Напомним, в мае страны-члены Европейского Союза согласовали план использования доходов от замороженных российских активов. В 2024 году эта сумма может составить до 3 миллиардов евро, из которых 90% будут использованы для закупки вооружения для Украины.

Отметим, что постоянные представители ЕС приняли эту инициативу еще 8 мая. По предварительным данным, Украине будут передавать ежегодно около 3 млрд евро. 90% поступлений будут тратиться на вооружение для сил обороны, а 10% — на восстановление и реконструкцию.

Ранее "Телеграф" писал, что в ЕС нашли юридический обходной путь, который позволит избежать вето Венгрии на покупку оружия для Украины на доходы, полученные от замороженных активов России. Этот путь "сложный, но успешный".