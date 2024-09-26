Довідка про зняття з військового обліку: як її отримати

Юристи зазначають, що є певні ризики

Щоб знятися з військового обліку, потрібно звернутися до територіального центру комплектування. Для отримання довідки про зняття з обліку необхідно написати відповідну заяву та подати її разом з необхідними документами.

Юридична компанія INSEININ пояснила, як підготувати документи та що потрібно знати, щоб отримати довідку без ускладнень. Для отримання довідки, військовозобов’язаний має звернутися до військкомату, де він перебуває на обліку.

Процес починається з подання заяви, до якої додаються наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

витяг з демографічного реєстру про місце реєстрації;

військово-обліковий документ;

дозвіл з Міграційної служби про виїзд за кордон на ПМП (якщо виїжджати за межі держави строком від 3-х місяців);

документи, які підтверджують право перебування в інших країнах (паспорт, посвідка тощо).

Ризики

Попри те, що подання заяви на зняття з військового обліку може видаватися стандартною процедурою, військовозобов’язані чоловіки призовного віку можуть стикнутися з непередбаченими труднощами. Одною з них є можливість направлення на ВЛК для оцінки придатності до військової служби. У разі, якщо за результатами медичного огляду особу визнають придатною до служби, її можуть мобілізувати.

Також військкомати відмовляють тим, хто хоче знятися з військового обліку, щоб виїхати за кордон. Це пов'язано з війною, через яку обмежені деякі права людей, у тому числі право вільно пересуватися. Тобто, щоб виїхати на постійне місце проживання, потрібна довідка з ТЦК, а зараз її майже неможливо отримати.

Нагадуємо, кого можуть зняти з військового обліку:

осіб, яких зарахували до військового оперативного резерву;

чоловіків, яких направили до установ виконання покарань (ув'язнили);

осіб, які виїжджають за межі держави на термін понад три місяці;

осіб, які переїхали в іншу область, район або громаду;

в інших випадках, за рішенням Міноборони, Служби безпеки або розвідувальних органів;

чоловіків, яких прийняли на службу до правоохоронних органів або структур цивільного захисту;

осіб, яких призвали на військову службу або прийняли до військових навчальних закладів.

Важливо розуміти, що відповідно до законодавства, протягом семи днів після зняття з військового обліку особа зобов'язана стати на облік у новому ТЦК та СП за місцем фактичного проживання.

Раніше "Телеграф" писав про різницю між зняттям і виключенням з військового обліку. Юристи розповіли, у якому випадку особа не підлягає мобілізації.