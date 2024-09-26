До +14 и дожди: в Украине уже скоро серьезно изменится погода, названные даты

Синоптики дали прогноз на конец сентября

Уже в ближайшие выходные погода в Украине начнет меняться с теплой и солнечной, на более прохладную и осенью. Однако до конца устойчивого понижения температуры воздуха еще далеко.

Об этом в своем Telegram-канале написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ощутимое похолодание придет в воскресенье, 29 сентября.

"Кому-то даже сейчас не хватает тепла, кто-то радуется продолжительному солнцу, кто-то жалуется на сухую погоду, кто-то ждет хотя бы точку дождей, кому-то слабый ветер не подходит", - написала Диденко.

По данным сайта Укргидрометцентра, в субботу, 28 сентября, в западной части страны ожидаются дожди. В остальных областях будет облачно. Температура воздуха при этом будет держаться по всей стране на уровне +26…28 градусов.

Однако уже 29 сентября ожидается значительное похолодание. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в этот день упадет до +13...+14 градусов днем в западных областях. В северной части ожидается +18. В центре — до +22.. +23. В южной части Украины – до +25. А на востоке – до +26. Западные области снова накроются дождями.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал, какой в Украине будет погода до конца сентября.