Шквалы и дожди с грозами: синоптики предупреждают о резком изменении погоды 26 сентября

"Телеграф" рассказал о погоде на четверг

Завтра, 26 сентября, в Украине прогнозируется переменная облачность. При этом несколько областей накроют дожди и грозы, в Ровенской области метеорологи прогнозируют шквалы 15-20 м/с. Но днем будет тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Там спрогнозировали, где ждать дождей.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а также ночью на западе страны возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На большинстве мест осадков не ожидается.

Ветер преобладает южный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 12-17 градусов тепла, на западе, востоке, а также в Сумской и Полтавской областях – 7-12 градусов.

Днем термометры будут показывать +21+26 градусов, на юге страны – до +29. В Карпатах ночью ожидается +5+10 градусов, а днем +16+21.

В Киевской области 26 сентября ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. В Киеве без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +12+17 градусов, днем — +21+26. В самом Киеве ночью будет +14+16 градусов, а днем – +23+25.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук пишет, что атмосферный фронт с запада, связанный со скандинавским циклоном Brigitta, она говорит, что он будет "ухаживать завтра за Украину".

"В наших западных областях местами пройдут дожди, вероятно с грозами. Карта внизу. Однако остальная территория Украины все еще будет принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей 25 сентября предполагается сухая солнечная погода", — пишет она.

Ранее Телеграф писал, что в Карпатах могут проснуться вулканы.