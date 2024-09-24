От 5 до 30 градусов тепла: прогноз погоды до конца недели, где ждать дождей

Стоит роскошный сентябрь

Во вторник, 24 сентября, погода в Украине будет одной из самых теплых в Европе. Более того, всю неделю будут стоять аномально высокие градусы, однако местами пройдут дожди.

Как пояснил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления, к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова. Погода будет аномально теплой. Сильных дождей не будет, но в западной части страны ожидаются умеренные осадки.

По его прогнозам, во вторник, 24 сентября, в большинстве областей будет тепло и сухо. Днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов, в Карпатах прохладнее — 18-23 градуса с отметкой "плюс".

В среду, 25 сентября, на западе и местами в Приазовье пройдут дожди, ночью в Закарпатье и в Карпатах вероятны сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Ночью градусники покажут +10…+15 градусов, на северо-востоке +5…+10. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, в западных областях местами будет 16-21 градус выше нуля.

В четверг, 26 сентября, кратковременные дожди и грозы возможны местами в западной части, а также в Крыму и в Приазовье. В остальных регионах осадков не прогнозируется. Ночью будет +10…+20 градусов. Днем ожидается +22…+27 градусов, в Карпатах — 16-21 градус тепла.

В пятницу, 27 сентября, небольшие дожди пройдут на севере Украины, в остальных областях — сухо. Ночью градусники покажут +13…+18 градусов, на юге и побережье морей +16…+21. Днем будет практически лето — 24-29 градусов тепла, на крайнем западе свежее — +18…+23 градуса.

В субботу, 28 сентября, дождливо и прохладно будет на западе. На остальной территории страны осадков не прогнозируется. Ночью градусники покажут +12…+18 градусов, на юге и побережье морей +16…+21. Днем в центре, на востоке и на юге воздух прогреется до +25…+30 градусов, в северных и западных областях +17…+22.

В воскресенье, 29 сентября, западные, северные и центральные области накроет неустойчивая погода с дождями. А вот на востоке и юге еще будет тепло и сухо. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +12…+17 градусов, днем будет ​​+23…+28. А вот в западных и северных областях прохладнее, +17…+22 градуса.

Как сообщал "Телеграф", из-за аномально теплой погоды в Украине в конце сентября зацвели деревья. В Днепре цветет груша, а в Херсоне — каштаны.