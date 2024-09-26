Можем потерять новую область: военный эксперт рассказал о возможных последствиях оккупации Угледара

Враг резко активизировался на одном из направлений

Армия РФ продолжает наступление на Угледар в Донецкой области. Если россиянам удастся захватить город, их следующей целью будет установление полного контроля над Запорожской областью.

Такое мнение высказал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Об этом он рассказал в эфире Киев24.

По словам Снегирева, Угледар рассматривался украинскими силами обороны как один из плацдармов для возможного контрнаступления в Приазовье. Утрата города может осложнить планы деоккупации украинских территорий в этом направлении.

"Я не исключаю возможность дальнейшего движения (врага) как раз на Запорожском направлении. Посмотрите на интенсификацию обстрелов самого Запорожья за последние 2-3 дня. Если за прошедшие сутки было нанесено примерно 320 ударов по территориям, подконтрольным ВСУ, то сегодня на утро их уже больше 400", — отметил эксперт.

Снегирев также обратил внимание на резкую активизацию боевых действий на Запорожском направлении за последние двое суток. Это происходит несмотря на то, что ранее оттуда были выведены наиболее боеспособные подразделения российской армии — 7-я и 76-я воздушно-десантные дивизии, которые были переброшены на Курское направление.

Угледар, Запорожье

24 сентября стало известно, что русские войска вышли на крайние улицы Угледара. Ситуация на флангах вокруг города остается сложной. Сообщается о риске оцепления одной из бригад ВСУ.

Кроме того, украинские военные предупреждают, что армия РФ может активизировать боевые действия на Запорожском направлении в ближайшее время. По их словам, противник подтягивает резервы и изменяет тактику боевых действий. Об этом рассказал украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Такую информацию подтвердил и представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, украинская разведка заметила, что россияне готовятся к возможным наземным штурмам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВСУ наступают на Курщине, а россияне давят под Покровском. Где сейчас горячее всего на фронте?