Где россияне продвинулись и что происходит на самых горячих направлениях фронта: свежие карты и данные Генштаба

За сутки произошло более 70 боевых столкновений

На Покровском и Кураховском направлениях проходят самые ожесточенные бои. У россиян есть продвижение в нескольких населенных пунктах на Донбассе.

Как отмечает Генштаб ВСУ, за 27 сентября произошло более 70 боевых столкновений. На Покровском направлении наши военные сдерживают натиск и отразили 15 атак российской армии, четыре из которых продолжаются до сих пор.

"На Купянском направлении противник шесть раз активно шел на позиции наших подразделений, на Краматорском направлении - три штурмовых действия, на Покровском - 19 попыток вытеснить Силы обороны", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным аналитического портала DeepState, у россиян есть некоторые успехи на фронте. В частности, зафиксировано продвижение возле Новогродовки, Николаевки, Цукуриного, Мариновки и Нью-Йорка.

Генштаб пишет, что продолжаются бои вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки на Кураховском направлении, а на Покровском — в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого.

Заметим, что официальное продвижение российской армии украинская сторона не подтверждала.

"Российские войска не забывают наносить удары и по своей территории, так по имеющейся информации, сегодня оккупанты совершили шесть авиационных ударов по Курской области, привлекая семь авиабомб", — добавляет Генштаб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что комбат ВСУ ошеломил заявлением о проблемах военных. Она касается обеспечения военных подразделений.